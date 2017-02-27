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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Народ - ну от я вам дивуюся . Працювати підприємцем майже невігідно - але чомусь в наймані робітники практично ніхто не повертається . Великий та середній бізнес - само собою - буде завжди у виграші - бо як мінімум законодавство і найкращі юристи - на їх боці ... Не кажучи про всілякі схеми , яки часто ніяк не конфліктують з законом ...
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:04
Сити действительно вчера выходил. Но вот насчет 15 млн, UBR, как всегда, "трохи прибрехав".
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:04
Удивительно, вчера этот доллар пА 24,7 нах никому был не нужен - НБУ с покупками вынужден был выходить, а сегодня пА 25 гребут... Стана дураков? Нет, аленей!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:10
Что-то пошло не так.Олени побежали не в ту сторону?
Востаннє редагувалось vittore64501 в П'ят 18 жов, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:12
Думаю это игра , склады забили на месяц вперед, теперь из себя жертву изображают.
Там рынок жесткий, если их продукция будет месяц отсутствовать, то потребители перейдут на марки других заводов. Вернуть назад своих потребителей будет сложно.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:13
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:22
А я меж тем наслаждаюсь осенью - гуляю по пригородам Кропивницкого.
Погода шепчет! Деревья в золоте и бронзе, красота неописуемая! А тишина... Листочек не шелохнется!
Только то тут то там падают с тополей, клёнов, шелковиц, ив...
Я как человек много где побывавший могу ответственно заявить - наша тихая и теплая золотая осень как сейчас, это лучшее или ладно, одно из лучших творений природы на земле ...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... щось типу того
- я й кажу, що мої прибутки, майже досягають зарплатню заробітчан в Польщі..... - тож якщо мене ще "пощіпати" - то мені легше тоді там буле заробити, ніж тут має "голова пухнути" від тих податкових навантажень/заморочок
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:27
щось в мене рука чешеться продати по 25.
Чи з понеділка ще вверх???
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:28
Удивительно, летом 2008 года доллар по 4.65 нах не кому не нужен был. Массово сливали эти грязные бумажки и несли на гривно-депо под 20+%. "Справедливый" и "экономически-обоснованый" курс по бигмаку указывал на 3.5 и ниже. А не прошло и трёх месяцев сметали и по 6 и по 7 и по 8 и до 9 включительно доходило. И ЗВРы в 38 млрд не помогли. И что характерно, назад хотя бы к 5.5 - курс так никогда и не вернулся. А через 4 года доллар уже за 20 грн. было взять за счастье.
"Страна дураков? Нет, аленей! "
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