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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:36
asti написав:
А я меж тем наслаждаюсь осенью
.. а можна НЕ скромно запитати:
- то Ви, замість бетону, вирішили прилаштувати свою скирду в ОВДП?
- чи бетон теж прикупили?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:37
Василь-Рівне
У мене знайома працювала в податковій у часи Азірова.
Розказувала, що було предписання не приймати від"ємні і нульові декларації.
Тобто, якщо навіть компанія пропрацювала квартал зі збитками, вона повинна була показати в декларації прибуток і заплатити хоча б якісь податки.
Розказувала, що вона розуміла що вчиняє не по закону, але її просто звільнили б якби вона прийняла декларацію по закону.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:40
Puente написав:
........
Прибутки різко впадуть ? Чому - якщо ціни майже європейські , а витрати наші ?
Не все витрати наши. Стоимость аренды торговых помещений тоже близка к европейской, а это значительная доля затрат. Реально ниже только зарплаты работников. + При этих европейских ценах обороты намного ниже из-за меньших доходов населения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:44
shramko82 написав:Василь-Рівне
У мене знайома працювала в податковій у часи Азірова.
Розказувала, що було предписання не приймати від"ємні і нульові декларації.
Тобто, якщо навіть компанія пропрацювала квартал зі збитками, вона повинна була показати в декларації прибуток і заплатити хоча б якісь податки.
Розказувала, що вона розуміла що вчиняє не по закону, але її просто звільнили б якби вона прийняла декларацію по закону.
остаётся только посочувствовать фирмам, которые "во времена Азирова" - то есть, 10-13 годы - еще не знали о существовании интернета и ходили ножками, носили бумажные декларации.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:48
zzzzzz написав: jump написав:
British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.
Про це стало відомо з репортажу одного з місцевих телеканалів.
У сюжеті йдеться, що компанія звернулася за допомогою до місцевої влади. Генеральний директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявив, що прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним.
Ці поправки підвищують обов'язкову націнку роздрібних продавців і тим самим змушують виробників підвищувати ціни на продукцію, що може привести до зменшення обсягів реалізації.
"Як компанія ми не можемо виробляти продукцію, з якої не знаємо що робити. Через це ми зупинили виробництво. Вже другий тиждень фабрика стоїть", - сказав Скрипка.
Зазначимо, що тютюнова фабрика "В.А.Т.-Прилуки" є одним з трьох найбільших платників податків в Україні і заплатила в 2018 році 16,05 млрд грн податків.
Думаю это игра , склады забили на месяц вперед, теперь из себя жертву изображают.
Там рынок жесткий, если их продукция будет месяц отсутствовать, то потребители перейдут на марки других заводов. Вернуть назад своих потребителей будет сложно.
Контрабасный Мальборо по 27 грн за пачку, пускай сами курят свои Прилуки по 37 грн.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:49
asti написав:
А я меж тем наслаждаюсь осенью - гуляю по пригородам Кропивницкого.
Погода шепчет! Деревья в золоте и бронзе, красота неописуемая! А тишина... Листочек не шелохнется!
Только то тут то там падают с тополей, клёнов, шелковиц, ив...
Я как человек много где побывавший могу ответственно заявить - наша тихая и теплая золотая осень как сейчас, это лучшее или ладно, одно из лучших творений природы на земле ...
в ковалевском парке просто шикарно!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:49
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