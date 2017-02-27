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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:44
shramko82 написав:Василь-Рівне
У мене знайома працювала в податковій у часи Азірова.
Розказувала, що було предписання не приймати від"ємні і нульові декларації.
Тобто, якщо навіть компанія пропрацювала квартал зі збитками, вона повинна була показати в декларації прибуток і заплатити хоча б якісь податки.
Розказувала, що вона розуміла що вчиняє не по закону, але її просто звільнили б якби вона прийняла декларацію по закону.
остаётся только посочувствовать фирмам, которые "во времена Азирова" - то есть, 10-13 годы - еще не знали о существовании интернета и ходили ножками, носили бумажные декларации.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:49
asti написав:
А я меж тем наслаждаюсь осенью - гуляю по пригородам Кропивницкого.
Погода шепчет! Деревья в золоте и бронзе, красота неописуемая! А тишина... Листочек не шелохнется!
Только то тут то там падают с тополей, клёнов, шелковиц, ив...
Я как человек много где побывавший могу ответственно заявить - наша тихая и теплая золотая осень как сейчас, это лучшее или ладно, одно из лучших творений природы на земле ...
в ковалевском парке просто шикарно!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:49
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:53
Долярчик написав: asti написав:
А я меж тем наслаждаюсь осенью
а можна НЕ скромно запитати:
- то Ви, замість бетону, вирішили прилаштувати свою скирду в ОВДП?
- чи бетон теж прикупили?
Частину прилаштував в ОВДП, частина (менша) в долярі. Про бетон поки що думаю, але у будь-якому випадку якщо і буду купляти нерухомість - то вже збудовану, з документами, а скоріш за все узагалі вторинку - щоб купити і вселитися!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:55
dimson написав: asti написав:
А я меж тем наслаждаюсь осенью - гуляю по пригородам Кропивницкого.
Погода шепчет! Деревья в золоте и бронзе, красота неописуемая! А тишина... Листочек не шелохнется!
Только то тут то там падают с тополей, клёнов, шелковиц, ив...
Я как человек много где побывавший могу ответственно заявить - наша тихая и теплая золотая осень как сейчас, это лучшее или ладно, одно из лучших творений природы на земле ...
в ковалевском парке просто шикарно!
Да! А я как раз и живу на Ковалевке. Но гулять больше люблю по частному сектору - Николаевка, Лелековка, Ст. Балашова. Вот сейчас как раз перешёл по мостику с Лелековки на Балашова, сижу на лавочке у колодца, пишу//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:01
asti написав: dimson написав: asti написав:
А я меж тем наслаждаюсь осенью - гуляю по пригородам Кропивницкого.
Погода шепчет! Деревья в золоте и бронзе, красота неописуемая! А тишина... Листочек не шелохнется!
Только то тут то там падают с тополей, клёнов, шелковиц, ив...
Я как человек много где побывавший могу ответственно заявить - наша тихая и теплая золотая осень как сейчас, это лучшее или ладно, одно из лучших творений природы на земле ...
в ковалевском парке просто шикарно!
Да! А я как раз и живу на Ковалевке. Но гулять больше люблю по частному сектору - Николаевка, Лелековка, Ст. Балашова. Вот сейчас как раз перешёл по мостику с Лелековки на Балашова, сижу на лавочке у колодца, пишу//))
а я пршеся по полтавской н а балку и охренел от класнючей дороги\юшо армяне кладут! децентрализация працюе таки.
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dimson
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:05
Международный валютный фонд обновил прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
По оценкам МВФ, население Украины на конец 2018 года составляло 42,037 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (42,153 млн человек).
МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек.
Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:08
vitaliian написав:
Международный валютный фонд обновил прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
По оценкам МВФ, население Украины на конец 2018 года составляло 42,037 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (42,153 млн человек).
МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек.
Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.
Постоянно проживающих на территории миллионов 30 от силы.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:08
lrs7719 написав:
Удивительно, летом 2008 года доллар по 4.65 нах не кому не нужен был. Массово сливали эти грязные бумажки и несли на гривно-депо под 20+%. "Справедливый" и "экономически-обоснованый" курс по бигмаку указывал на 3.5 и ниже. А не прошло и трёх месяцев сметали и по 6 и по 7 и по 8 и до 9 включительно доходило. И ЗВРы в 38 млрд не помогли. И что характерно, назад хотя бы к 5.5 - курс так никогда и не вернулся. А через 4 года доллар уже за 20 грн. было взять за счастье.
Ну так тогда были поводы для роста. В первом случае МФК при сумасшедшей закредитованности Украины в валюте - каждый второй сторож был в валютной ипотеке, а во втором Майдан и угроза развала страны. Я к тому и веду, что сегодня непонятно на чём растем/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:09
Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».
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