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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:11
Украинская делегация на переговорах с МВФ обсуждает вопрос возвращения 155 миллиардов гривен, потраченных на национализацию Приватбанка. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире «Голос Америки».
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andrein
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:15
shramko82 написав:Василь-Рівне
У мене знайома працювала в податковій у часи Азірова.
Розказувала, що було предписання не приймати від"ємні і нульові декларації.
Тобто, якщо навіть компанія пропрацювала квартал зі збитками, вона повинна була показати в декларації прибуток і заплатити хоча б якісь податки.
Розказувала, що вона розуміла що вчиняє не по закону, але її просто звільнили б якби вона прийняла декларацію по закону.
Было такое. Но я свои нулевки сдавал.
Терпеливо объяснял, что за цифры в декларации отвечаю я, а вы не имеете права её не принять.
Пару раз приходилось общаться с начальниками и так же терпеливо доносить свою позицию.
Декларация верная. Другой не будет.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:20
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
Международный валютный фонд обновил прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
По оценкам МВФ, население Украины на конец 2018 года составляло 42,037 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (42,153 млн человек).
МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек.
Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.
Постоянно проживающих на территории миллионов 30 от силы.
Для кого ж тоді сотні термітників у містах будують і хто їх купує?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:24
andrein написав:
Украинская делегация на переговорах с МВФ обсуждает вопрос возвращения 155 миллиардов гривен, потраченных на национализацию Приватбанка. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире «Голос Америки».
Значит, таки хотят отдавать бене Приват. Понятно, почему курс полетел. Ведь эти 155 ярдов давно тю-тю и взять их неоткуда, разве что с бениных офшоров истребовать, но цэ фантастика, сынок, тем более, когда сам беня у власти.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:25
Газвпром скидку на газ предложил, 20%, де жа вю. Как в 2010-м за сдачу флота, потом, правда, через 2 квартала эта скидка сошла на нет и Украина платила за газ дороже чем Европа.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:42
Межбанк 25,08/25,12
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:43
jump написав: alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
Международный валютный фонд обновил прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
По оценкам МВФ, население Украины на конец 2018 года составляло 42,037 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (42,153 млн человек).
МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек.
Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.
Постоянно проживающих на территории миллионов 30 от силы.
Для кого ж тоді сотні термітників у містах будують і хто їх купує?
Киев будет расти и дальше. Это ведь альтернатива Польше
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:46
zzzzzz написав:
Межбанк 25,08/25,12
некисло. а воротилы наличного рынка не верят своему счастью...*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:52
Сезонный тренд вверх подтверждён, неделя закрывается выше 25. Это бычья формация, тут к бабке не ходи.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:55
Zebra написав:
Сезонный тренд вверх подтверждён, неделя закрывается выше 25. Это бычья формация, тут к бабке не ходи.
давайте дождемся следующей неделе - там виднее будет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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