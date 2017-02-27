RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2495249624972498

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:57

  hxbbgaf написав:
  andrein написав:Украинская делегация на переговорах с МВФ обсуждает вопрос возвращения 155 миллиардов гривен, потраченных на национализацию Приватбанка. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире «Голос Америки».

Значит, таки хотят отдавать бене Приват. Понятно, почему курс полетел. Ведь эти 155 ярдов давно тю-тю и взять их неоткуда, разве что с бениных офшоров истребовать, но цэ фантастика, сынок, тем более, когда сам беня у власти.

Та які 155 тю-тю ... ОВГЗ і проценти на них . Інша справа - реальні гроші . Ну і , до речі , проценти на ті ОВГЗ ...
Puente
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:01

Печерськ (Лотерея) 24,85-25,10
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 07.08.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:10

fler
Хмельницкий обменки 24.9-25.2
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2087
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украина завершила закачку газа в ПХГ к зиме
https://news.finance.ua/ru/news/-/45830 ... phg-k-zime

Все, можно начинать ослаблять гривну (-:
Amat
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 21.12.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2495249624972498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oleg_Sa і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1595, 1596, 1597
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15964 1915965
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 21:08
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6729 1464114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 17:19
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
281 28457
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 15:52
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77629)
18.10.2019 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.