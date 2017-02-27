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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:57
hxbbgaf написав: andrein написав:
Украинская делегация на переговорах с МВФ обсуждает вопрос возвращения 155 миллиардов гривен, потраченных на национализацию Приватбанка. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире «Голос Америки».
Значит, таки хотят отдавать бене Приват. Понятно, почему курс полетел. Ведь эти 155 ярдов давно тю-тю и взять их неоткуда, разве что с бениных офшоров истребовать, но цэ фантастика, сынок, тем более, когда сам беня у власти.
Та які 155 тю-тю ... ОВГЗ і проценти на них . Інша справа - реальні гроші . Ну і , до речі , проценти на ті ОВГЗ ...
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:01
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:15
Украина завершила закачку газа в ПХГ к зимеhttps://news.finance.ua/ru/news/-/45830 ... phg-k-zime
Все, можно начинать ослаблять гривну (-:
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