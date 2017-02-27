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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2496249724982499>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:57

  hxbbgaf написав:
  andrein написав:Украинская делегация на переговорах с МВФ обсуждает вопрос возвращения 155 миллиардов гривен, потраченных на национализацию Приватбанка. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире «Голос Америки».

Значит, таки хотят отдавать бене Приват. Понятно, почему курс полетел. Ведь эти 155 ярдов давно тю-тю и взять их неоткуда, разве что с бениных офшоров истребовать, но цэ фантастика, сынок, тем более, когда сам беня у власти.

Та які 155 тю-тю ... ОВГЗ і проценти на них . Інша справа - реальні гроші . Ну і , до речі , проценти на ті ОВГЗ ...
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Печерськ (Лотерея) 24,85-25,10
fler
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Хмельницкий обменки 24.9-25.2
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украина завершила закачку газа в ПХГ к зиме
https://news.finance.ua/ru/news/-/45830 ... phg-k-zime

Все, можно начинать ослаблять гривну (-:
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Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

слабая гривна = сильная экономика
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:28

  asti написав:Удивительно, вчера этот доллар пА 24,7 нах никому был не нужен - НБУ с покупками вынужден был выходить, а сегодня пА 25 гребут... Стана дураков? Нет, аленей! :) :)


а всегда так
и чем сильнее рост, тем больше желающих "прыгнуть в последний вагон" па28 :P
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:30

  Oleg_Sa написав:fler
Хмельницкий обменки 24.9-25.2


расти баксик подрастай, как бальзам на душу
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:30

  asti написав:
  Zebra написав:Сезонный тренд вверх подтверждён, неделя закрывается выше 25. Это бычья формация, тут к бабке не ходи.
давайте дождемся следующей неделе - там виднее будет//)

А шо там чекати, кінець місяця зустрінемо з курсом 26.
Швидке зростання піде з 24 жовтня.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:33

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Межбанк 25,08/25,12

некисло. а воротилы наличного рынка не верят своему счастью...

*Відправлено з Чату


Такое впечатление,что МБ скачет,а наличка даже голову не поднимает и с ухмылкой спрашивает:куда собрались сорванцы,на сколько хватит бензинчика?)))

В наличном рынке что-то явно поменялось с уходом дона педро,подрезали пилильщикам шланг с горючим,часть схем точно перекрыли и вдруг оказалось,что курс даже в августе может падать со свистом,а в октябре отскакивать как ползёт улитка.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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