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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:57
hxbbgaf написав: andrein написав:
Украинская делегация на переговорах с МВФ обсуждает вопрос возвращения 155 миллиардов гривен, потраченных на национализацию Приватбанка. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире «Голос Америки».
Значит, таки хотят отдавать бене Приват. Понятно, почему курс полетел. Ведь эти 155 ярдов давно тю-тю и взять их неоткуда, разве что с бениных офшоров истребовать, но цэ фантастика, сынок, тем более, когда сам беня у власти.
Та які 155 тю-тю ... ОВГЗ і проценти на них . Інша справа - реальні гроші . Ну і , до речі , проценти на ті ОВГЗ ...
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:01
Печерськ (Лотерея) 24,85-25,10
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:10
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Хмельницкий обменки 24.9-25.2
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:15
Украина завершила закачку газа в ПХГ к зимеhttps://news.finance.ua/ru/news/-/45830 ... phg-k-zime
Все, можно начинать ослаблять гривну (-:
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:25
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:27
слабая гривна = сильная экономика
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:28
а всегда так
и чем сильнее рост, тем больше желающих "прыгнуть в последний вагон" па28
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:30
Oleg_Sa написав:fler
Хмельницкий обменки 24.9-25.2
расти баксик подрастай, как бальзам на душу
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:30
asti написав: Zebra написав:
Сезонный тренд вверх подтверждён, неделя закрывается выше 25. Это бычья формация, тут к бабке не ходи.
давайте дождемся следующей неделе - там виднее будет//)
А шо там чекати, кінець місяця зустрінемо з курсом 26.
Швидке зростання піде з 24 жовтня.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:33
Яша написав: zzzzzz написав:
Межбанк 25,08/25,12
некисло. а воротилы наличного рынка не верят своему счастью...*Відправлено з Чату
Такое впечатление,что МБ скачет,а наличка даже голову не поднимает и с ухмылкой спрашивает:куда собрались сорванцы,на сколько хватит бензинчика?)))
В наличном рынке что-то явно поменялось с уходом дона педро,подрезали пилильщикам шланг с горючим,часть схем точно перекрыли и вдруг оказалось,что курс даже в августе может падать со свистом,а в октябре отскакивать как ползёт улитка.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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