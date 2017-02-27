somilitark
пару дней роста на мб и увидим отрыв на нале. В прошлый забег окна светили 27.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:42
somilitark
пару дней роста на мб и увидим отрыв на нале. В прошлый забег окна светили 27.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в П'ят 18 жов, 2019 14:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:45
нбу
не выходил сегодня ?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:55
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........18.10.2019...........21.10.2019
дата розрахунку..........17.10.2019...........18.10.2019
Долар США.................2473,3852............2503,5071
После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.
Открылись на 14 копеек выше вчерашнего закрытия. Похоже, Рыжик продолжал буянить и после 17, когда поступление сводок с МБ прекратилось. До 11-10 практически стояли на месте, приподнявшись за это время на копейку. Потом за полчаса выросли на 2.5 копейки и снова остановились. Динамика намекает, что рынок слегка обеспокоен вчерашним вечерним ростом, но баланс рынка поводов для такого роста не дает. Более того, справочный курс не подтверждает даже тот рост котировок, который мы видим - он у нижней границы дневного диапазона.
С 12 до 13 котировки повысились на 3.5 копейки, после чего наступил традиционный период обеденной стабильности. После обеда продолжился столь же постепенный и неторопливый рост. Время определения официального курса встретили еще на 2 копейки выше.
Все еще не понятно, как распределялась активность торгов? Создается впечатление, что очень большую часть сделок провели около 10.
Этот день в истории:
2017 - 2642.54 (-139)
2018 - 2803.66 (-300)
2016 - 2566.30
2015 - 2129.76
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Надо в гривну выйти, на выходных выходить или загон будет со след. недели?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:18
я считаю, что наличный рынок более подвержен логике, нежели межбанк:если отрыв от МБ небольшой, значит хороший принос и нет смысла подымать продажу-маржа есть, клиентов больше. Как ручеек оскуднеет, так сразу и пойдёт в отрыв, сразу подымут прием и соответственно отдачу, чтобы сохранить маржу. И так везде. На выходных ещё и банки не работают, жадность повышается-маржа увеличивается.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:31
Наличка по 25+ наелась уже, стук копыт снова будет, когда МБ приблизится к 26
Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:43
Zebra
Наборы по Киеву на наличке смотрю сдулись несмотря на такой мб.
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