Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з...........18.10.2019...........21.10.2019

дата розрахунку..........17.10.2019...........18.10.2019

Долар США.................2473,3852............2503,5071

После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.

Открылись на 14 копеек выше вчерашнего закрытия. Похоже, Рыжик продолжал буянить и после 17, когда поступление сводок с МБ прекратилось. До 11-10 практически стояли на месте, приподнявшись за это время на копейку. Потом за полчаса выросли на 2.5 копейки и снова остановились. Динамика намекает, что рынок слегка обеспокоен вчерашним вечерним ростом, но баланс рынка поводов для такого роста не дает. Более того, справочный курс не подтверждает даже тот рост котировок, который мы видим - он у нижней границы дневного диапазона.

С 12 до 13 котировки повысились на 3.5 копейки, после чего наступил традиционный период обеденной стабильности. После обеда продолжился столь же постепенный и неторопливый рост. Время определения официального курса встретили еще на 2 копейки выше.

Все еще не понятно, как распределялась активность торгов? Создается впечатление, что очень большую часть сделок провели около 10.



Этот день в истории:

2017 - 2642.54 (-139)

2018 - 2803.66 (-300)



2016 - 2566.30

2015 - 2129.76