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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24972498249925002501>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:42

somilitark
пару дней роста на мб и увидим отрыв на нале. В прошлый забег окна светили 27.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в П'ят 18 жов, 2019 14:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:45

нбу

не выходил сегодня ?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........18.10.2019...........21.10.2019
дата розрахунку..........17.10.2019...........18.10.2019
Долар США.................2473,3852............2503,5071
После полудня доллар прибавил еще 3 копейки.
Открылись на 14 копеек выше вчерашнего закрытия. Похоже, Рыжик продолжал буянить и после 17, когда поступление сводок с МБ прекратилось. До 11-10 практически стояли на месте, приподнявшись за это время на копейку. Потом за полчаса выросли на 2.5 копейки и снова остановились. Динамика намекает, что рынок слегка обеспокоен вчерашним вечерним ростом, но баланс рынка поводов для такого роста не дает. Более того, справочный курс не подтверждает даже тот рост котировок, который мы видим - он у нижней границы дневного диапазона.
С 12 до 13 котировки повысились на 3.5 копейки, после чего наступил традиционный период обеденной стабильности. После обеда продолжился столь же постепенный и неторопливый рост. Время определения официального курса встретили еще на 2 копейки выше.
Все еще не понятно, как распределялась активность торгов? Создается впечатление, что очень большую часть сделок провели около 10.

Этот день в истории:
2017 - 2642.54 (-139)
2018 - 2803.66 (-300)

2016 - 2566.30
2015 - 2129.76
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Надо в гривну выйти, на выходных выходить или загон будет со след. недели?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:18

  somilitark написав:Такое впечатление,что МБ скачет,а наличка даже голову не поднимает и с ухмылкой спрашивает:куда собрались сорванцы,на сколько хватит бензинчика?))) В наличном рынке что-то явно поменялось с уходом дона педро,подрезали пилильщикам шланг с горючим,часть схем точно перекрыли и вдруг оказалось,что курс даже в августе может падать со свистом,а в октябре отскакивать как ползёт улитка.

я считаю, что наличный рынок более подвержен логике, нежели межбанк:если отрыв от МБ небольшой, значит хороший принос и нет смысла подымать продажу-маржа есть, клиентов больше. Как ручеек оскуднеет, так сразу и пойдёт в отрыв, сразу подымут прием и соответственно отдачу, чтобы сохранить маржу. И так везде. На выходных ещё и банки не работают, жадность повышается-маржа увеличивается.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:31

Хмельницкий окна уже по 25.25 светят.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:31

  Яша написав:
  somilitark написав:Такое впечатление,что МБ скачет,а наличка даже голову не поднимает и с ухмылкой спрашивает:куда собрались сорванцы,на сколько хватит бензинчика?))) В наличном рынке что-то явно поменялось с уходом дона педро,подрезали пилильщикам шланг с горючим,часть схем точно перекрыли и вдруг оказалось,что курс даже в августе может падать со свистом,а в октябре отскакивать как ползёт улитка.

я считаю, что наличный рынок более подвержен логике, нежели межбанк:если отрыв от МБ небольшой, значит хороший принос и нет смысла подымать продажу-маржа есть, клиентов больше. Как ручеек оскуднеет, так сразу и пойдёт в отрыв, сразу подымут прием и соответственно отдачу, чтобы сохранить маржу. И так везде. На выходных ещё и банки не работают, жадность повышается-маржа увеличивается.

*Відправлено з Чату

Наличка по 25+ наелась уже, стук копыт снова будет, когда МБ приблизится к 26
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:43

Zebra
Наборы по Киеву на наличке смотрю сдулись несмотря на такой мб.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:05

  Яша написав:
  somilitark написав:Такое впечатление,что МБ скачет,а наличка даже голову не поднимает и с ухмылкой спрашивает:куда собрались сорванцы,на сколько хватит бензинчика?))) В наличном рынке что-то явно поменялось с уходом дона педро,подрезали пилильщикам шланг с горючим,часть схем точно перекрыли и вдруг оказалось,что курс даже в августе может падать со свистом,а в октябре отскакивать как ползёт улитка.

я считаю, что наличный рынок более подвержен логике, нежели межбанк:если отрыв от МБ небольшой, значит хороший принос и нет смысла подымать продажу-маржа есть, клиентов больше. Как ручеек оскуднеет, так сразу и пойдёт в отрыв, сразу подымут прием и соответственно отдачу, чтобы сохранить маржу. И так везде. На выходных ещё и банки не работают, жадность повышается-маржа увеличивается.

*Відправлено з Чату


Да какая там логика,все побежали и я побежал(с).

Юрики это те же физики, только с печатями(Фунтик 12345).

Ну это Ваше мнение,я его уважаю,все мы ошибаемся в меру того,что нам заложили в головы.

Я просто для себя решил увеличить долю гривны в скудных активах,хоть я ранее и не соглашался с Орестом,но его мнение об 23 на весну лето заслуживает внимания,поддержу его своими скромными пожитками.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:10

  Oleg_Sa написав:somilitark
пару дней роста на мб и увидим отрыв на нале. В прошлый забег окна светили 27.


ДС говорил о важности БИДОВ,а не продажи на лоха(с).

Биды например в Бердичеве выше 25.50 не поднимались,даже когда якобы некоторые сдавали по 25.90, у нас свободно продавали по 26, сразу дополняя,что готовы и по 25.80 налить сколько надо.
Говорили что зарядили продажу по 26,но несут без отходов валюты.
Я вижу,что на наличке явно что-то сломалось после выборов,шальной гривны явно стало меньше.

Сдавать по 25.50 не хотелось,а вот покупать выше 25 тоже не хочется,так что всё нормально,падаем(с) :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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