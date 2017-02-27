Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:32
Яша написав: somilitark написав:
Такое впечатление,что МБ скачет,а наличка даже голову не поднимает и с ухмылкой спрашивает:куда собрались сорванцы,на сколько хватит бензинчика?))) В наличном рынке что-то явно поменялось с уходом дона педро,подрезали пилильщикам шланг с горючим,часть схем точно перекрыли и вдруг оказалось,что курс даже в августе может падать со свистом,а в октябре отскакивать как ползёт улитка.
я считаю, что наличный рынок более подвержен логике, нежели межбанк:если отрыв от МБ небольшой, значит хороший принос и нет смысла подымать продажу-маржа есть, клиентов больше. Как ручеек оскуднеет, так сразу и пойдёт в отрыв, сразу подымут прием и соответственно отдачу, чтобы сохранить маржу. И так везде. На выходных ещё и банки не работают, жадность повышается-маржа увеличивается.
*Відправлено з Чату
А я считаю, что разрыв между налом и безналом - это чисто явление теневых экономикс.
В цивилизованном мире разница определяется только размером спреда.
Беда Украины в этом плане, что уже пару поколений выросли в условиях "стихийного рынка".
И даже не представляют, что может быть иначе....
Востаннє редагувалось
vovan_prm
в П'ят 18 жов, 2019 16:34, всього редагувалось 2 разів.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:46
Покупка - 31 млн. Из них 30 - тайно (выбор цены).
Продажа - 31 млн. Все открыто (единый курс). Полное равновесие. Продавали сегодня. Судя по тому, что участники рынка не заметили открытую продажу и по странному соотношению котировок и средневзвешенных, продажа была осуществлена в 10 или ранее.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:58
jump написав: Petro2004 написав:
Да хоч cтаття від 26.06.2017, але в 2019 - нічого не змінилось. може тільки ще більше стало непроданих квартир.
і далі будують/забудовують? для чого і кому?
...хтось купує 14-ту квартиру, хтось - 21-шу.....
- а десь, бідна НЕ одна сім'я з двома-трьома дітьми - тулиться в гуртожитку/в батьків на двушці...
- "...хто має - тому додасться, хто не має - тому відніметься"©®™
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:09
somilitark написав:
... мнение об 23 на весну лето заслуживает внимания..
По секрету Вам сообщаю, что есть авторитетное мнение о том, что в середине следующего года нас ожидает экономический кризис (который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики).
fler
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:10
fler написав: somilitark написав:
... мнение об 23 на весну лето заслуживает внимания..
По секрету Вам сообщаю, что есть авторитетное мнение о том, что в середине следующего года нас ожидает экономический кризис (который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики).
и что нам это даст? укрепление гривны, а потом обвал? как было в 2008 году
Andrew_
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:14
Думаю миняйлы оказались не готовы к росту)))
С понедельника будет веселее.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:19
zzzzzz вверх на мб думаете с понедельника
Oleg_Sa
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:20
fler написав: somilitark написав:
... мнение об 23 на весну лето заслуживает внимания..
По секрету Вам сообщаю, что есть авторитетное мнение о том, что в середине следующего года нас ожидает экономический кризис (который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики).
Надо заворачиваться в белую простынь и ползти на кладбище?
Ох уж эти девочки,слишком впечатлительные и эмоциональные
Ничего не будет плохого,скажите этому глашатому,что он глупец и ничего не понимает в политике мировых центробанков.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:22
zzzzzz написав:
Думаю миняйлы оказались не готовы к росту)))
С понедельника будет веселее.
Значит менялы сидят без бумаги,а принос есть,вот и весь сказ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:26
somilitark написав: zzzzzz написав:
Думаю миняйлы оказались не готовы к росту)))
С понедельника будет веселее.
Значит менялы сидят без бумаги,а принос есть,вот и весь сказ.
Банки начнут выкупать валюту и переливать её на межбанк.
Срок бюджетных платежей закончился, необходимость в гривне у экспортеров снизилась. Ближе к 25 числу нальют ПДВ.
Сейчас ПДВ умеренно дают. Вчера 400 млн, сегодня 320 млн.грн.
По состоянию на сегодня вечер, выплатили 3,5 млрд.ПДВ
Живите своим умом!
zzzzzz
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