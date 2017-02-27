fler написав:По секрету Вам сообщаю, что есть авторитетное мнение о том, что в середине следующего года нас ожидает экономический кризис (который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики).
Ничего не будет плохого,скажите этому глашатому,что он глупец и ничего не понимает в политике мировых центробанков.
Ок, скажу Он икс лет назад был заступник керівника Апарату Ради Національного банку.
fler написав:По секрету Вам сообщаю, что есть авторитетное мнение о том, что в середине следующего года нас ожидает экономический кризис (который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики).
Ничего не будет плохого,скажите этому глашатому,что он глупец и ничего не понимает в политике мировых центробанков.
Ок, скажу Он икс лет назад был заступник керівника Апарату Ради Національного банку.
там были адекваты? сомневаюсь,циники карьеристы да,сыночки да дочурки папиков,но в эту касту нормальных не брали и не возьмут,должны Вы уже понимать жизнь
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Я так понимаю с принятым законом про верификации всего и всея, банковская тайна умерла как понятие. А с поданным как неотложный законопроект про мониторинг всех движений финансов и денежных переводов вообще последние гвозди в крышку гроба личного пространства. Интересно принтер законы принимает, там юридическое управление той же рады кучу страниц замечаний написало на этот законопроект, но похоже слуги народа даже не читают юристов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.