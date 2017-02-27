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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2499250025012502>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:29

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:
  zzzzzz написав:Думаю миняйлы оказались не готовы к росту)))

С понедельника будет веселее.


Значит менялы сидят без бумаги,а принос есть,вот и весь сказ.


Банки начнут выкупать валюту и переливать её на межбанк.
Срок бюджетных платежей закончился, необходимость в гривне у экспортеров снизилась. Ближе к 25 числу нальют ПДВ.

Сейчас ПДВ умеренно дают. Вчера 400 млн, сегодня 320 млн.грн.

По состоянию на сегодня вечер, выплатили 3,5 млрд.ПДВ

Возможно все факторы в кучу и пойдём на 25.50,а может и выше.
Но это по большому счёту буря в стакане воды,хотя конечно надо попытаться на ней заработать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:34

  somilitark написав:
  fler написав:По секрету Вам сообщаю, что есть авторитетное мнение о том, что в середине следующего года нас ожидает экономический кризис (который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики).


Ничего не будет плохого,скажите этому глашатому,что он глупец и ничего не понимает в политике мировых центробанков.

:D :D Ок, скажу :wink: Он икс лет назад был заступник керівника Апарату Ради Національного банку.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:(который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики)

Потом не будет цикличности или не будет экономики? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:38

  fler написав:
  somilitark написав:
  fler написав:По секрету Вам сообщаю, что есть авторитетное мнение о том, что в середине следующего года нас ожидает экономический кризис (который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики).


Ничего не будет плохого,скажите этому глашатому,что он глупец и ничего не понимает в политике мировых центробанков.

:D :D Ок, скажу :wink: Он икс лет назад был заступник керівника Апарату Ради Національного банку.


там были адекваты? сомневаюсь,циники карьеристы да,сыночки да дочурки папиков,но в эту касту нормальных не брали и не возьмут,должны Вы уже понимать жизнь 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:39

  Сибарит написав:
  fler написав:(который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики)

Потом не будет цикличности или не будет экономики? :)

Возможно Флер влюбилась,не мешайте ей,это волшебное чувство,счастья ей :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:53

  Сибарит написав:Покупка - 31 млн. Из них 30 - тайно (выбор цены).
Продажа - 31 млн. Все открыто (единый курс).
Полное равновесие.

Продавали сегодня.
Судя по тому, что участники рынка не заметили открытую продажу и по странному соотношению котировок и средневзвешенных, продажа была осуществлена в 10 или ранее.

Нет. 30 млн. продали в обед (пока основная масса отдыхала) по 25,10 и еще 1 млн. - с 14 до 15 по 25,15. Вот здесь упоминается.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:58

  Сибарит написав:
  fler написав:(который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики)

Потом не будет цикличности или не будет экономики? :)

Экономическое развитие не будет циклическим. Это связано с цифровизацией.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:03

  fler написав:
  Сибарит написав:
  fler написав:(который, кстати, будет последним в циклическом развитии экономики)

Потом не будет цикличности или не будет экономики? :)

Экономическое развитие не будет циклическим. Это связано с цифровизацией.

Аминь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:07

  somilitark написав:Возможно Флер влюбилась,не мешайте ей,это волшебное чувство,счастья ей :!:
[/quote]
:shock: Благодарю Вас. Волшебное чувство мне давно знакомо. Я счастлива и даже люблю свою работу. И Вам желаю любви и счастья :)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:23

Я так понимаю с принятым законом про верификации всего и всея, банковская тайна умерла как понятие.
А с поданным как неотложный законопроект про мониторинг всех движений финансов и денежных переводов вообще последние гвозди в крышку гроба личного пространства.
Интересно принтер законы принимает, там юридическое управление той же рады кучу страниц замечаний написало на этот законопроект, но похоже слуги народа даже не читают юристов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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