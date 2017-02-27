Сибарит написав:Продавали сегодня. Судя по тому, что участники рынка не заметили открытую продажу и по странному соотношению котировок и средневзвешенных, продажа была осуществлена в 10 или ранее.
Нет. 30 млн. продали в обед (пока основная масса отдыхала) по 25,10 и еще 1 млн. - с 14 до 15 по 25,15. Вот здесь упоминается.
Странно, UBR пишет, что нерезы пошли на выход якобы из-за непонятного результата переговоров с МВФ. Удивительно, позавчера было прекрасное решение Лондонского суда по Приватбанку, вчера это решение по сути поддержала наша Фемида, приняли бюджет, Газпром предложил скидку на газ... Казалось бы, сплошной позитив. И вдруг)) Посмотрим в понедельник - достаточно НБУ накормил сегодня или нет/)