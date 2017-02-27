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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2499250025012502

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:26

  Искатель написав:
  Сибарит написав:Продавали сегодня.
Судя по тому, что участники рынка не заметили открытую продажу и по странному соотношению котировок и средневзвешенных, продажа была осуществлена в 10 или ранее.
Нет. 30 млн. продали в обед (пока основная масса отдыхала) по 25,10 и еще 1 млн. - с 14 до 15 по 25,15. Вот здесь упоминается.
Странно, UBR пишет, что нерезы пошли на выход якобы из-за непонятного результата переговоров с МВФ. Удивительно, позавчера было прекрасное решение Лондонского суда по Приватбанку, вчера это решение по сути поддержала наша Фемида, приняли бюджет, Газпром предложил скидку на газ... Казалось бы, сплошной позитив. И вдруг))
Посмотрим в понедельник - достаточно НБУ накормил сегодня или нет/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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