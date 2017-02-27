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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2500250125022503>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:26

  Искатель написав:
  Сибарит написав:Продавали сегодня.
Судя по тому, что участники рынка не заметили открытую продажу и по странному соотношению котировок и средневзвешенных, продажа была осуществлена в 10 или ранее.
Нет. 30 млн. продали в обед (пока основная масса отдыхала) по 25,10 и еще 1 млн. - с 14 до 15 по 25,15. Вот здесь упоминается.
Странно, UBR пишет, что нерезы пошли на выход якобы из-за непонятного результата переговоров с МВФ. Удивительно, позавчера было прекрасное решение Лондонского суда по Приватбанку, вчера это решение по сути поддержала наша Фемида, приняли бюджет, Газпром предложил скидку на газ... Казалось бы, сплошной позитив. И вдруг))
Посмотрим в понедельник - достаточно НБУ накормил сегодня или нет/)
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asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:06

  asti написав:.......
Удивительно, позавчера было прекрасное решение Лондонского суда по Приватбанку, вчера это решение по сути поддержала наша Фемида, приняли бюджет, Газпром предложил скидку на газ... Казалось бы, сплошной позитив. И вдруг))
Посмотрим в понедельник - достаточно НБУ накормил сегодня или нет/)

Позитив, конечно, сплошной.
Но фундамента под ним никакого.
Продолжаю считать, что сегодняшний курс чисто ситуативный. Большое спасибо заробитчанам и ОВГЗ.
Объективно, для экономики курс должен бы быть ближе к 30. Считаю, что Нацбанк сделал ошибку, допустив такое укрепление гривни. НБУ слишком сосредоточился на инфляции и, помня, о начале 90-х, побоялся выкупать слишком много, что равнялось бы эмиссии гривни.
Думаю, мы всё же вернёмся к цифрам 28-29. Возможно, 30. Хотя и сильной девальвации без "черных лебедей" не ожидаю.

Наличка пока ведёт себя очень скромно.
Гагарин 25,00/25,20. Есть 25,05/25,15.
А вообще, лёгкий разнобой - есть и 25,03/25,07, особенно понравилось 25,08/25,09.
Посмотрим, что выставят завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:19

Пока спустились. в Киеве уже есть отдачи по '02-'03, а в 17-18 было '08-'10; Завтра в Киеве можем и ниже 25 спуститься. Звонил знакомым валютчикам - отдают по 25,10 - никто не берёт, люди ждут откат//))
Но, думаю, сильно ниже 25 уже не уйдем на нале, максимум - 24,80 и то вряд-ли//))
Востаннє редагувалось asti в П'ят 18 жов, 2019 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:21

  asti написав: вчера это решение по сути поддержала наша Фемида

Так вроде же просто приостановили рассмотрения, до выяснения каких-то других вопросов? Или все таки отказали полностью?
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:38

  asti написав:Пока спустились. в Киеве уже есть отдачи по '02-'03, а в 17-18 было '08-'10; Завтра в Киеве можем и ниже 25 спуститься. Звонил знакомым валютчикам - отдают по 25,10 - никто не берёт, люди ждут откат//))
Но, думаю, сильно ниже 25 уже не уйдем на нале, максимум - 24,80 и то вряд-ли//))

Вопрос насколько оправдано ожидание. Люди напуганы прошлым подскоком и думают, что повторится та же история. Посмотрим в понедельник. Если МБ опять пойдет вверх, то реакция налички будет сильнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:40

  Любопытный написав:
  asti написав: вчера это решение по сути поддержала наша Фемида

Так вроде же просто приостановили рассмотрения, до выяснения каких-то других вопросов? Или все таки отказали полностью?

Призупинили до розгляду по суті іншої справи в укрсуді.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:44

  ЛАД написав:
  asti написав:Пока спустились. в Киеве уже есть отдачи по '02-'03, а в 17-18 было '08-'10; Завтра в Киеве можем и ниже 25 спуститься. Звонил знакомым валютчикам - отдают по 25,10 - никто не берёт, люди ждут откат//))
Но, думаю, сильно ниже 25 уже не уйдем на нале, максимум - 24,80 и то вряд-ли//))
Вопрос насколько оправдано ожидание. Люди напуганы прошлым подскоком и думают, что повторится та же история. Посмотрим в понедельник. Если МБ опять пойдет вверх, то реакция налички будет сильнее.
Это не ожидание, а потенциальное развитие событий. А по-поводу напуганных людей - есть такое; но с другой стороны много и тех, кто нагреб дорогой бакс 2 недели назад и до сих пор репу чешут, потому нал и слабо реагирует - шальную гривну спалили самые нервные, а люди с выдержкой сидят ровно - они или уже скупились или в принципе на скачках не покупают//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:46

Пора уже, кстати, админам голосовалочку поменять - а то неинтересно как-то.
Или кто-то ещё ждёт 23...??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:50

  freeze написав:Я так понимаю с принятым законом про верификации всего и всея, банковская тайна умерла как понятие.
А с поданным как неотложный законопроект про мониторинг всех движений финансов и денежных переводов вообще последние гвозди в крышку гроба личного пространства.
Интересно принтер законы принимает, там юридическое управление той же рады кучу страниц замечаний написало на этот законопроект, но похоже слуги народа даже не читают юристов.

Это обычная практика во всех созывах, зачем избранникам народа обращать внимание на каких-то крючкотворов 8) Зато потом есть поле деятельности для Конституционного суда.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:02

  asti написав:Пора уже, кстати, админам голосовалочку поменять - а то неинтересно как-то.
Или кто-то ещё ждёт 23...??!
Хотя, если по чесноку, ещё неделю назад, в прошлую пятницу, когда курс упал до 24,40 на межбанке была отличная от нуля вероятность, что дно конца сентября с курсом 24,04 на межбанке было, так сказать, не окончательным и всё может быть и даже ещё вчера утром, когда НБУ тарил бакс по 24,73 такая вероятность существовала. Но потом, когда начался выход нерезов...
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