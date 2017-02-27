shramko82 написав:Василь-Рівне
У мене знайома працювала в податковій у часи Азірова.
Розказувала, що було предписання не приймати від"ємні і нульові декларації.
Тобто, якщо навіть компанія пропрацювала квартал зі збитками, вона повинна була показати в декларації прибуток і заплатити хоча б якісь податки.
Розказувала, що вона розуміла що вчиняє не по закону, але її просто звільнили б якби вона прийняла декларацію по закону.
Зы зы зы ,
как мелкий предприниматель скажу вам шо нас тогда не трогали и не заябывали ни при Ющенко, Януковиче ни Порошенко но легче для меня стало когда перешли на Е-отчёт.
Просто одно посещение здания налоговой , даже обновлённой - офис плательщиков налогов ,и общение с их сотрудниками это нервы и совок .
Сейчас и пару лет взад отчётность супер.