shramko82 написав:Василь-Рівне У мене знайома працювала в податковій у часи Азірова. Розказувала, що було предписання не приймати від"ємні і нульові декларації. Тобто, якщо навіть компанія пропрацювала квартал зі збитками, вона повинна була показати в декларації прибуток і заплатити хоча б якісь податки. Розказувала, що вона розуміла що вчиняє не по закону, але її просто звільнили б якби вона прийняла декларацію по закону.
Зы зы зы , как мелкий предприниматель скажу вам шо нас тогда не трогали и не заябывали ни при Ющенко, Януковиче ни Порошенко но легче для меня стало когда перешли на Е-отчёт. Просто одно посещение здания налоговой , даже обновлённой - офис плательщиков налогов ,и общение с их сотрудниками это нервы и совок . Сейчас и пару лет взад отчётность супер.
Привез свежие сплетни. Вы наверно знаете, что в эти дни проходит Ежегодное собрание ВБ и МВФ. Вчера во Всемирном банке зажигал Милованов. Бимба. Банк на ушах. Еще такого тупого, некомпетентного и наглого министра экономики там не видели. Даже из самых забитых африканских стран... Наши сотрудники говорят, что не знали, у якого сірка очей позичать від такого міністра. Деталі далі.
Libo написав:Привез свежие сплетни. Вы наверно знаете, что в эти дни проходит Ежегодное собрание ВБ и МВФ. Вчера во Всемирном банке зажигал Милованов. Бимба. Банк на ушах. Еще такого тупого, некомпетентного и наглого министра экономики там не видели. Даже из самых забитых африканских стран... Наши сотрудники говорят, что не знали, у якого сірка очей позичать від такого міністра. Деталі далі.
Толкнул речь Голобородька из сериала?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Libo написав:Привез свежие сплетни. Вы наверно знаете, что в эти дни проходит Ежегодное собрание ВБ и МВФ. Вчера во Всемирном банке зажигал Милованов. Бимба. Банк на ушах. Еще такого тупого, некомпетентного и наглого министра экономики там не видели. Даже из самых забитых африканских стран... Наши сотрудники говорят, что не знали, у якого сірка очей позичать від такого міністра. Деталі далі
Удивить хотел? Товарищ прапорщик, я хез, где Зеля откапывает этих несчастных ..или кто их там откапывает У меня есть версия. Понаехавшие сыновья ветеринаров-сельских учителей, которым чуть чуть повезло оказаться где-то. Ни выдающегося интеллекта, и уж точно с культурой и эрудицией, а особо со стратегическим мышлением и кругозором проблемы. Они и не воруют особо..но явно не на своем месте
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Тезисы от Милованова во Всемирном банке. 1. Академию наук надо приватизировать. Отдать в часные руки. На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с) 2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... 3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ... Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности. 4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.
И там всё выступление в этом стиле. Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.
Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами.