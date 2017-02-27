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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2501250225032504>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:13

  shramko82 написав:Василь-Рівне
У мене знайома працювала в податковій у часи Азірова.
Розказувала, що було предписання не приймати від"ємні і нульові декларації.
Тобто, якщо навіть компанія пропрацювала квартал зі збитками, вона повинна була показати в декларації прибуток і заплатити хоча б якісь податки.
Розказувала, що вона розуміла що вчиняє не по закону, але її просто звільнили б якби вона прийняла декларацію по закону.

Зы зы зы ,
как мелкий предприниматель скажу вам шо нас тогда не трогали и не заябывали ни при Ющенко, Януковиче ни Порошенко но легче для меня стало когда перешли на Е-отчёт.
Просто одно посещение здания налоговой , даже обновлённой - офис плательщиков налогов :evil: ,и общение с их сотрудниками это нервы и совок .
Сейчас и пару лет взад отчётность супер.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:48

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:
  zzzzzz написав:Думаю миняйлы оказались не готовы к росту)))

С понедельника будет веселее.


Значит менялы сидят без бумаги,а принос есть,вот и весь сказ.


Банки начнут выкупать валюту и переливать её на межбанк.
Срок бюджетных платежей закончился, необходимость в гривне у экспортеров снизилась. Ближе к 25 числу нальют ПДВ.

Сейчас ПДВ умеренно дают. Вчера 400 млн, сегодня 320 млн.грн.

По состоянию на сегодня вечер, выплатили 3,5 млрд.ПДВ

zzzzz +
vittore64501
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:12

С вами. На Подоле.

:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:Пора уже, кстати, админам голосовалочку поменять - а то неинтересно как-то.
Или кто-то ещё ждёт 23...??!
Думал, но... А вдруг?
Пока вроде победил 3 пункт
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:21

Привез свежие сплетни.
Вы наверно знаете, что в эти дни проходит Ежегодное собрание ВБ и МВФ.
Вчера во Всемирном банке зажигал Милованов.
Бимба. :shock:
Банк на ушах.
Еще такого тупого, некомпетентного и наглого министра экономики там не видели. Даже из самых забитых африканских стран... :oops:
Наши сотрудники говорят, что не знали, у якого сірка очей позичать від такого міністра. :oops:
Деталі далі. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:24

  Libo написав:Привез свежие сплетни.
Вы наверно знаете, что в эти дни проходит Ежегодное собрание ВБ и МВФ.
Вчера во Всемирном банке зажигал Милованов.
Бимба. :shock:
Банк на ушах.
Еще такого тупого, некомпетентного и наглого министра экономики там не видели. Даже из самых забитых африканских стран... :oops:
Наши сотрудники говорят, что не знали, у якого сірка очей позичать від такого міністра. :oops:
Деталі далі. :roll:

Толкнул речь Голобородька из сериала?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:35

  Libo написав:Привез свежие сплетни.
Вы наверно знаете, что в эти дни проходит Ежегодное собрание ВБ и МВФ.
Вчера во Всемирном банке зажигал Милованов.
Бимба. :shock:
Банк на ушах.
Еще такого тупого, некомпетентного и наглого министра экономики там не видели. Даже из самых забитых африканских стран... :oops:
Наши сотрудники говорят, что не знали, у якого сірка очей позичать від такого міністра.
Деталі далі

Удивить хотел? Товарищ прапорщик, я хез, где Зеля откапывает этих несчастных :roll: :mrgreen: ..или кто их там откапывает :mrgreen:
У меня есть версия. Понаехавшие сыновья ветеринаров-сельских учителей, которым чуть чуть повезло оказаться где-то. Ни выдающегося интеллекта, и уж точно с культурой и эрудицией, а особо со стратегическим мышлением и кругозором проблемы. Они и не воруют особо..но явно не на своем месте
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:42

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 18 жов, 2019 21:46, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:46

Тезисы от Милованова во Всемирном банке.
1. Академию наук надо приватизировать. :shock: Отдать в часные руки. :shock: На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с)
2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... :lol:
3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ...
Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности.
4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.

И там всё выступление в этом стиле.
Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.

Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:02

Libo

Привет , Брат!


Зря Вы так , Долярчик обидется
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