Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:28

jump написав: УЗ зацікавлена у купівлі китайських локомотивів



https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/18/652702/ УЗ зацікавлена у купівлі китайських локомотивів

мало омериканських?

своє виробництво нах-нах. мало омериканських?своє виробництво нах-нах.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/