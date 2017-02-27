Libo написав:Тезисы от Милованова во Всемирном банке. 1. Академию наук надо приватизировать. Отдать в часные руки. На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с) 2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... 3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ... Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности. 4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.
И там всё выступление в этом стиле. Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.
Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами.
asti написав:А я меж тем наслаждаюсь осенью - гуляю по пригородам Кропивницкого. Погода шепчет! Деревья в золоте и бронзе, красота неописуемая! А тишина... Листочек не шелохнется! Только то тут то там падают с тополей, клёнов, шелковиц, ив...
...и в тоже самое время совсем не на другом конце света призрак идиотизма продолжал свое победное шествие по стране выглядывая из каждого открытого окна отапливаемых квартир.
Libo написав:Тезисы от Милованова во Всемирном банке. 1. Академию наук надо приватизировать. Отдать в часные руки. На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с) 2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... 3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ... Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности. 4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.
И там всё выступление в этом стиле. Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.
Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами.
Ка Либо, это хуже, чем позор. Это похоже, правда. Министр экономики, который о ситуации на госпредприятиях и в АН судит по своему личному опыту а ещё больше по рассказам своих друзей за стаканчиком. А выводы так вообще прямо оттуда. Держу пари, что опыта построения реальных предприятий у него нет. Да и откуда, если паренёк заработал бабла в эпоху пиз.жа и манипуляций.
Богдан красава. Ответ человека, превысившего предел своей компетенции.
Владимир Александрович. Если такой х..и (я не в МВФ, мне можно) будет много, Вас таки назовут клоуном. Имея ввиду, разумеется, не Вас, а вот этих светочей профессионализма, интеллекта и культуры. Но отдуваться придется Вам...
Востаннє редагувалось Навуходоносор в П'ят 18 жов, 2019 22:38, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
У меня складывается устойчивое впечатление, что этот Милованов имеет отклонения в психике, а может просто типа украинский Жириновский, примазавшийся к экономике - - Украиной не интересуюсь - в экономике не разбираюсь - если не будете стучать на коллег, вверх не пробьётесь
Уже эти цитаты министра экономики можно заносить в анналы истории. Такого трэша у нас, пожалуй, еще не было.
И у меня складывается впечатление, что у Зеленского банально не хватает понимания жизни, что его окружили со всех сторон фрики. Гончарук, оказавшийся лжедоцентом и не доктором наук, Гетманцев - экономический Вассерман в смысле незнания реальной жизни с огромным багажом ненужных познаний.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Навуходоносор написав:Либо, это хуже, чем позор. Это похоже, правда. Министр экономики, который о ситуации на госпредприятиях и в АН судит по своему личному опыту а ещё больше по рассказам своих друзей за стаканчиком. А выводы так вообще прямо оттуда. Держу пари, что опыта построения реальных предприятий у него нет. Да и откуда, если паренёк заработал бабла в эпоху пиз.жа и манипуляций.
Между ним и Николаем Яновичем пролегла целая пропасть.
Навуходоносор написав:Либо, это хуже, чем позор. Это похоже, правда. Министр экономики, который о ситуации на госпредприятиях и в АН судит по своему личному опыту а ещё больше по рассказам своих друзей за стаканчиком. А выводы так вообще прямо оттуда. Держу пари, что опыта построения реальных предприятий у него нет. Да и откуда, если паренёк заработал бабла в эпоху пиз.жа и манипуляций.
Между ним и Николаем Яновичем пролегла целая пропасть.
Еврейский анекдот. Мужик пришел к раввину. Ребе, беда - хорь таскает курей! Ребе подумал и говорит - нарисуй на двери в курятник круг! На следующий день на улице встречает того мужика, спрашивает - ну как, помогло? Нет, отвечает мужик - ещё меньше курей стало! Вот что - говорит ребе. Ты нарисуй на двери квадрат! И квадрат не помог. В следующий раз ребе предложил мужику нарисовать на двери треугольник. Смотрит ребе - не приходит мужик неделю, другую. Наверное, помогло - думает ребе. И при встрече на улице спрашивает мужика - ну как, помогло? Да нет, не помогло - отвечает тот. А чего ж ты не приходишь за советом? Да хорь всех курей перетаскал- говорит мужик. А жаль - говорит ребе. У меня было ещё столько вариантов!!!
Иногда ни круг, ни треугольник - не вариант, если речь идёт не о поиске различий или особенностях, а о конкретном функционале, будь то надёжный замок или министр экономики
Кстати, и АН, и госпредприятия действительно нуждаются в чистке и реформировании...но нужны смены в руководстве...кураторы...это работа не на один год
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну