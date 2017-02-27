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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2501250225032504

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:06

?

  Libo написав:Тезисы от Милованова во Всемирном банке.
1. Академию наук надо приватизировать. :shock: Отдать в часные руки. :shock: На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с)
2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... :lol:
3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ...
Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности.
4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.

И там всё выступление в этом стиле.
Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.

Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами. :?

Hi!
А можна позичити? :oops:
Дякую!
Werewolf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:10

  холява написав:Libo

Привет , Брат!


Зря Вы так , Долярчик обидется


Привет. Как тут без меня кривая алкоголизма и проституции? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:А я меж тем наслаждаюсь осенью - гуляю по пригородам Кропивницкого.
Погода шепчет! Деревья в золоте и бронзе, красота неописуемая! А тишина... Листочек не шелохнется!
Только то тут то там падают с тополей, клёнов, шелковиц, ив...

...и в тоже самое время совсем не на другом конце света призрак идиотизма продолжал свое победное шествие по стране выглядывая из каждого открытого окна отапливаемых квартир.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:15

  Libo написав:Тезисы от Милованова во Всемирном банке.
1. Академию наук надо приватизировать. :shock: Отдать в часные руки. :shock: На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с)
2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... :lol:
3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ...
Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности.
4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.

И там всё выступление в этом стиле.
Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.

Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами. :?

Ка
Либо, это хуже, чем позор. Это похоже, правда. Министр экономики, который о ситуации на госпредприятиях и в АН судит по своему личному опыту а ещё больше по рассказам своих друзей за стаканчиком. А выводы так вообще прямо оттуда. Держу пари, что опыта построения реальных предприятий у него нет. Да и откуда, если паренёк заработал бабла в эпоху пиз.жа и манипуляций.

Богдан красава. Ответ человека, превысившего предел своей компетенции.

Владимир Александрович. Если такой х..и (я не в МВФ, мне можно) будет много, Вас таки назовут клоуном. Имея ввиду, разумеется, не Вас, а вот этих светочей профессионализма, интеллекта и культуры. Но отдуваться придется Вам...
Востаннє редагувалось Навуходоносор в П'ят 18 жов, 2019 22:38, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:28

  jump написав:УЗ зацікавлена у купівлі китайських локомотивів

https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/18/652702/

мало омериканських?
своє виробництво нах-нах.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:33

  холява написав:Libo

Привет , Брат!


Зря Вы так , Долярчик обидется


У меня складывается устойчивое впечатление, что этот Милованов имеет отклонения в психике, а может просто типа украинский Жириновский, примазавшийся к экономике -
- Украиной не интересуюсь
- в экономике не разбираюсь
- если не будете стучать на коллег, вверх не пробьётесь

Уже эти цитаты министра экономики можно заносить в анналы истории.
Такого трэша у нас, пожалуй, еще не было.

И у меня складывается впечатление, что у Зеленского банально не хватает понимания жизни, что его окружили со всех сторон фрики. Гончарук, оказавшийся лжедоцентом и не доктором наук, Гетманцев - экономический Вассерман в смысле незнания реальной жизни с огромным багажом ненужных познаний.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:37

  Навуходоносор написав:Либо, это хуже, чем позор. Это похоже, правда. Министр экономики, который о ситуации на госпредприятиях и в АН судит по своему личному опыту а ещё больше по рассказам своих друзей за стаканчиком. А выводы так вообще прямо оттуда. Держу пари, что опыта построения реальных предприятий у него нет. Да и откуда, если паренёк заработал бабла в эпоху пиз.жа и манипуляций.

Между ним и Николаем Яновичем пролегла целая пропасть. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Гончарук, оказавшийся лжедоцентом и не доктором наук, Гетманцев - экономический Вассерман в смысле незнания реальной жизни с огромным багажом ненужных познаний.

Г+Г
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:52

  ruvex написав:
  Навуходоносор написав:Либо, это хуже, чем позор. Это похоже, правда. Министр экономики, который о ситуации на госпредприятиях и в АН судит по своему личному опыту а ещё больше по рассказам своих друзей за стаканчиком. А выводы так вообще прямо оттуда. Держу пари, что опыта построения реальных предприятий у него нет. Да и откуда, если паренёк заработал бабла в эпоху пиз.жа и манипуляций.

Между ним и Николаем Яновичем пролегла целая пропасть. :mrgreen:

Еврейский анекдот.
Мужик пришел к раввину. Ребе, беда - хорь таскает курей!
Ребе подумал и говорит - нарисуй на двери в курятник круг!
На следующий день на улице встречает того мужика, спрашивает - ну как, помогло? Нет, отвечает мужик - ещё меньше курей стало!
Вот что - говорит ребе. Ты нарисуй на двери квадрат!
И квадрат не помог. В следующий раз ребе предложил мужику нарисовать на двери треугольник.
Смотрит ребе - не приходит мужик неделю, другую. Наверное, помогло - думает ребе. И при встрече на улице спрашивает мужика - ну как, помогло? Да нет, не помогло - отвечает тот. А чего ж ты не приходишь за советом? Да хорь всех курей перетаскал- говорит мужик. А жаль - говорит ребе. У меня было ещё столько вариантов!!!

Иногда ни круг, ни треугольник - не вариант, если речь идёт не о поиске различий или особенностях, а о конкретном функционале, будь то надёжный замок или министр экономики

Кстати, и АН, и госпредприятия действительно нуждаются в чистке и реформировании...но нужны смены в руководстве...кураторы...это работа не на один год
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 00:01

PS

Еще один тезис из выступления Милованова в Вашингтоне на Ежегодном собрании ВБ и МВФ.

Украина в настоящее время неспособна потянуть серьезные иностранные инвестиции. И причина тому в неподготовленной и неквалифицированной рабочей силе. Придет, скажем, голландский инвестор в с/х. Наши крестьяне не способны управлять их тракторами и джондирами. Наши работают и знают только лошадей и устаревшую совдеповскую технику. А западную наши не потянут... Придется голландцам везти к нам своих трактористов и комбайнеров. А нам это не надо. И соответственно и эти их инвестиции тоже ...

Выводы и рекомендации.
Учите тракторную матчасть. И пересаживайтесь уже с лошадей. На дворе 21-й век. Третье тысячилетие. И срочно деньте куда-нибудь этого министра. Или по крайней мере запретите ему публично ляпать языком и не пускайте это позорище за границу. И срочно отзовите его домой. Он там еще наговорит такого! :shock:

:lol: :lol: :lol:
Libo
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