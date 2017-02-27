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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2502250325042505

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 06:26

  Faceless написав:
asti написав:Пора уже, кстати, админам голосовалочку поменять - а то неинтересно как-то.
Или кто-то ещё ждёт 23...??!
Думал, но... А вдруг?
Пока вроде победил 3 пункт


Який 3? Більшість за понад 24,5

Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 07:00

  холява написав:Libo

Привет , Брат!


Зря Вы так , Долярчик обидется

.... нє, ну просто тут кожна кухарка, кожен таксист, кожен Лібо... - знає, як керувати країною...
- то в чім річ? - подавайте заявки своєї кандидатури(це я до Лібо) - там вас оцінять і можливо, візьмуть в Зе-команду!
- от і покажете, як працювати і в НБУ, і в Прокуратурі, і в інших напрямках :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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