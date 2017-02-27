Який 3? Більшість за понад 24,5
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 06:26
Який 3? Більшість за понад 24,5
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 19 жов, 2019 07:00
.... нє, ну просто тут кожна кухарка, кожен таксист, кожен Лібо... - знає, як керувати країною...
- то в чім річ? - подавайте заявки своєї кандидатури(це я до Лібо) - там вас оцінять і можливо, візьмуть в Зе-команду!
- от і покажете, як працювати і в НБУ, і в Прокуратурі, і в інших напрямках
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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