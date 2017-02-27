Який 3? Більшість за понад 24,5
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 06:26
Який 3? Більшість за понад 24,5
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 19 жов, 2019 07:00
.... нє, ну просто тут кожна кухарка, кожен таксист, кожен Лібо... - знає, як керувати країною...
- то в чім річ? - подавайте заявки своєї кандидатури(це я до Лібо) - там вас оцінять і можливо, візьмуть в Зе-команду!
- от і покажете, як працювати і в НБУ, і в Прокуратурі, і в інших напрямках
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 07:25
Милованушка - это не изобретение Зеленского.
Корни идут из "Яценюковской группы влияния".
Его сестра (Зоя Милованова) участвовала в попытке украсть миллиард на дноуглублении николаевского порта. Об этом Лещенко писал. Тот тендер кстати отменили.
Я уже выкладывал тут ссылки на это историю с месяц назад, лень искать по-новой
Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 19 жов, 2019 07:51
Вы называете это проблемами?!...да это полный п-ц!!! Вот посмотрите как новая власть "владеет вопросом" ...с 10 мин.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 19 жов, 2019 07:52
Я уже 15 лет работаю с ними, ВИП клиент...
А ещё, голь на выдумки хитра, слышали такое?! [/quote]
ВІП-клієнт... Голь на видумки хітра... Уявляю які у вашому місті прості клієнти!
Додано: Суб 19 жов, 2019 07:58
Так ви багатше навіть Долярчика! Довго збирали?! Читаю форум як Ільфа і Петрова!
Статус ВІП - клієнта просто так не дають! Аж за цілих 40 тисяч баксів!
Додано: Суб 19 жов, 2019 08:16
... за крок до перевороту думок ©! ¡! ¡! ¡! ¡!
.... а дивились вчора Шустера?
- гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!
- а почати потрібно з таможні!
... ну хто буде торгувати контрабасом, якщо на кордоні його не пустять?
.... а то навчились починати з кінця - з малих магазинчиків/базарів.... запитувати "походження товару"!
- ви запитайте на таможні, чому ПРОПУСТИЛИ фури з контрабасом, а не дрібного ФОПа, звідки в нього пару одиниць такого товару!
- на крайняк, гуртівні кошмарити тим - "звідки товар? "- там склади забиті на мільйони(це, навіть, у Шустера озвучували! )
- а не дрібного ФОПа з його мізером!!!
- ПОТРІБНО РУБАТИ КОРІНЬ, А НЕ ЛАМАТИ ДРІБНІ ГІЛОЧКИ ДЕРЕВА!!! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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