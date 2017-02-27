Який 3? Більшість за понад 24,5
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 06:26
Який 3? Більшість за понад 24,5
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 19 жов, 2019 07:00
.... нє, ну просто тут кожна кухарка, кожен таксист, кожен Лібо... - знає, як керувати країною...
- то в чім річ? - подавайте заявки своєї кандидатури(це я до Лібо) - там вас оцінять і можливо, візьмуть в Зе-команду!
- от і покажете, як працювати і в НБУ, і в Прокуратурі, і в інших напрямках
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 07:25
Милованушка - это не изобретение Зеленского.
Корни идут из "Яценюковской группы влияния".
Его сестра (Зоя Милованова) участвовала в попытке украсть миллиард на дноуглублении николаевского порта. Об этом Лещенко писал. Тот тендер кстати отменили.
Я уже выкладывал тут ссылки на это историю с месяц назад, лень искать по-новой
Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 19 жов, 2019 07:51
Вы называете это проблемами?!...да это полный п-ц!!! Вот посмотрите как новая власть "владеет вопросом" ...с 10 мин.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 19 жов, 2019 08:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
При чому тут більшість?
МБ ніби так трохи і не пробив 24, тож перемагає третій - від 24 до 24.24
Додано: Суб 19 жов, 2019 08:41
Если не будет сбыта, то и не будет спроса на контрабанду ну и в контрабанде не будет смысла.
А то все крутые торгуя левым товаром, себестоимость которого при легальном ввозе на 30% выше.
Додано: Суб 19 жов, 2019 08:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тоді інакше формулювання - "який найнижчий курс долара на міжбанку в періоді чи впродовж до кінця 2019 р." Бо так фактично я розумів це як прогноз на кінець року.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 19 жов, 2019 09:06
На правах выходного Зе-оффтопа
Нашла кому сс*ть в уши: Советник Зеленского нахамил женщине из-за спора о мурале
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 19 жов, 2019 09:14
Опять папередники в штаны нагадили
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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