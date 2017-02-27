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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25032504250525062507>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 06:26

  Faceless написав:
asti написав:Пора уже, кстати, админам голосовалочку поменять - а то неинтересно как-то.
Или кто-то ещё ждёт 23...??!
Думал, но... А вдруг?
Пока вроде победил 3 пункт


Який 3? Більшість за понад 24,5

Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 07:00

  холява написав:Libo

Привет , Брат!


Зря Вы так , Долярчик обидется

.... нє, ну просто тут кожна кухарка, кожен таксист, кожен Лібо... - знає, як керувати країною...
- то в чім річ? - подавайте заявки своєї кандидатури(це я до Лібо) - там вас оцінять і можливо, візьмуть в Зе-команду!
- от і покажете, як працювати і в НБУ, і в Прокуратурі, і в інших напрямках :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 07:25

  freeze написав:
  холява написав:Libo

Привет , Брат!


Зря Вы так , Долярчик обидется


У меня складывается устойчивое впечатление, что этот Милованов имеет отклонения в психике, а может просто типа украинский Жириновский, примазавшийся к экономике -
- Украиной не интересуюсь
- в экономике не разбираюсь
- если не будете стучать на коллег, вверх не пробьётесь

Уже эти цитаты министра экономики можно заносить в анналы истории.
Такого трэша у нас, пожалуй, еще не было.

И у меня складывается впечатление, что у Зеленского банально не хватает понимания жизни, что его окружили со всех сторон фрики. Гончарук, оказавшийся лжедоцентом и не доктором наук, Гетманцев - экономический Вассерман в смысле незнания реальной жизни с огромным багажом ненужных познаний.

Милованушка - это не изобретение Зеленского.
Корни идут из "Яценюковской группы влияния".
Его сестра (Зоя Милованова) участвовала в попытке украсть миллиард на дноуглублении николаевского порта. Об этом Лещенко писал. Тот тендер кстати отменили.
Я уже выкладывал тут ссылки на это историю с месяц назад, лень искать по-новой

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/22/7124482/

Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 07:51

  Вкладчик1234 написав:Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"


Вы называете это проблемами?!...да это полный п-ц!!! Вот посмотрите как новая власть "владеет вопросом" :mrgreen: ...с 10 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=fcWULm3MRIg
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 08:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой+ написав:
  Faceless написав:
asti написав:Пора уже, кстати, админам голосовалочку поменять - а то неинтересно как-то.
Или кто-то ещё ждёт 23...??!
Думал, но... А вдруг?
Пока вроде победил 3 пункт


Який 3? Більшість за понад 24,5

Зображення
При чому тут більшість?
МБ ніби так трохи і не пробив 24, тож перемагає третій - від 24 до 24.24
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 08:41

  Долярчик написав:.... а дивились вчора Шустера?
- гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!
- а почати потрібно з таможні!


Если не будет сбыта, то и не будет спроса на контрабанду ну и в контрабанде не будет смысла.

А то все крутые торгуя левым товаром, себестоимость которого при легальном ввозе на 30% выше.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 08:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:При чому тут більшість?
МБ ніби так трохи і не пробив 24, тож перемагає третій - від 24 до 24.24


Тоді інакше формулювання - "який найнижчий курс долара на міжбанку в періоді чи впродовж до кінця 2019 р." Бо так фактично я розумів це як прогноз на кінець року.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:06

Долярчик

Ні, шановний, зробимо їх разом, так зробимо їх разом )
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:06

На правах выходного Зе-оффтопа

Нашла кому сс*ть в уши: Советник Зеленского нахамил женщине из-за спора о мурале

https://inforesist.org/nashla-komu-sst-v-ushi-sovetnik-zelenskogo-nahamil-zhenshhine-iz-za-spora-o-murale/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:14

  Вкладчик1234 написав:Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"

Опять папередники в штаны нагадили :)
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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