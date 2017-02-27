.... а дивились вчора Шустера? - гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу! - а почати потрібно з КОРДОНУ!
... ну хто буде торгувати контрабасом, якщо на кордоні його не пустять? .... а то навчились починати з кінця - з малих магазинчиків/базарів.... запитувати "походження товару"! - ви запитайте на таможні, чому ПРОПУСТИЛИ фури з контрабасом, а не дрібного ФОПа, звідки в нього пару одиниць такого товару!
- на крайняк, гуртівні кошмарити тим - "звідки товар? "- там склади забиті на мільйони(це, навіть, у Шустера озвучували! ) - а не дрібного ФОПа з його мізером!!!
п. с. ... так, зробимо їх разом - але починаймо РУБАТИ КОРІНЬ, а не обломувати тоненькі гілочки!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 19 жов, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:.... а дивились вчора Шустера? - гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу! - а почати потрібно з таможні!
Если не будет сбыта, то и не будет спроса на контрабанду ну и в контрабанде не будет смысла.
А то все крутые торгуя левым товаром, себестоимость которого при легальном ввозе на 30% выше.
... так в Шустера було сказано, що в центрі Києва - купа великих магазинів забиті контрабасом! - не пустять через кордон - то його й не буде! + додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!
п. с. ... якщо щось, то і в мене десь 30%(а може і більше) контрабасу в товарі.... - а що робити, якщо у сусідніх магазинах - теж саме і конкурувати легальним з ними НЕ реально!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
.... а дивились вчора Шустера? - гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!
А вот в отношении вашего брата - мелкого жулья под кодовым названием ФОП, власть поступает правильно. Надо вводить цивилизованные правила как во всем мире. В какой цивилизованной стране при покупке тебе не выдают чек? В Украине и в Африке. А потом вы ноете, что у вас пенсии маленькие и плохо живете... Откуда они возьмутся большие, если жулик на жулике и жуликом погоняет? Просто власть могла поступить более креативно и направить дополнительный доход от честной работы ФОПов на повышение пенсий. Тогда бы было меньше визга. И поразило большое количество нечестных людей. Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром. Вот что самое печальное. "Вы меня не предали. Разочаровали." (с)
Долярчик написав:+ додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!
Смотрю у вас просто неумолимое желание наконец-то начать платить хоть какие-то штрафы. Вот кажется только просвистит свисток и вы сразу же побежите занимать очередь в кассу заплатить какой-нибудь штраф. Просто огромный энтузиазм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Долярчик написав:чому ПРОПУСТИЛИ фури з контрабасом
Тому що митникам заплатили 10% від вартості товару
Долярчик написав:додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом.
Ні, відразу розстрілювати!
Долярчик написав:якщо щось, то і в мене десь 30%(а може і більше) контрабасу в товарі
РОЗСТРІЛЯТИ !!!
А на мій погляд все просто - якщо бізнес погоджується давати хабар митнику в розмірі 10% вартості товару, то і потрібно зробити мито на імпорт цих товарів розмірі тих же 10% тільки вже не в кишеню корупціонерів, а в казну держави. В результаті за рахунок збільшення валу надходжень платежів і зникнення контрабасу, митні збори не постраждають, а навпаки виростуть. І не треба тоді ні касових апаратів з їх дебільним адмініструванням, ні кошмарення малого та середнього бізнесу.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
.... а дивились вчора Шустера? - гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!
А вот в отношении вашего брата - мелкого жулья под кодовым названием ФОП, власть поступает правильно. Надо вводить цивилизованные правила как во всем мире. В какой цивилизованной стране при покупке тебе не выдают чек? В Украине и в Африке. А потом вы ноете, что у вас пенсии маленькие и плохо живете... Откуда они возьмутся большие, если жулик на жулике и жуликом погоняет? Просто власть могла поступить более креативно и направить дополнительный доход от честной работы ФОПов на повышение пенсий. Тогда бы было меньше визга. И поразило большое количество нечестных людей. Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром. Вот что самое печальное. "Вы меня не предали. Разочаровали." (с)
... Лібо, все то так і.... НІХТО НЕ ПРОТИ ЧЕКІВ, просто це мало бути трошки пАпіжже! - а спочатку КОРДОН! - там нехай жостко контролюють і не пускають жодної фури з контрабандою! - а вже тоді(через рік, наприклад) вишукувати гуртівні/склади з контрабасом, який був завезений раніше і конфіскувати/штрафувати! - а вже тоді, йти по маленьких магазинах і базарах, вишукуючи "ліву" чи іграшку, чи кепку, чи чайник/фен....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Moneta написав:А маркарова, аваков, нефедов, гетьманцов, варланов? Это все перебежчики из прошлой власти. И сейчас ухайдохают рейтинг ЗЕ.
Не надо всех под одну гребенку. Должна быть и преемственность. Не все в прошлой власти были нечестными и непорядочными. Точно знаю, что Маркарова и Нефедов не воровали, а наоборот боролись в предыдущем правительстве с воровством... Говорят, что Варланов тоже порядочный ... И вообще зеленых можно обвинять в чем угодно, то только пока не в воровстве ... Чи не так?