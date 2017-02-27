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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2504250525062507>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

. за крок до перевороту думок ©! ¡! ¡! ¡! ¡!

.... а дивились вчора Шустера?
- гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!
- а почати потрібно з КОРДОНУ!

... ну хто буде торгувати контрабасом, якщо на кордоні його не пустять?
.... а то навчились починати з кінця - з малих магазинчиків/базарів.... запитувати "походження товару"!
- ви запитайте на таможні, чому ПРОПУСТИЛИ фури з контрабасом, а не дрібного ФОПа, звідки в нього пару одиниць такого товару!

- на крайняк, гуртівні кошмарити тим - "звідки товар? "- там склади забиті на мільйони(це, навіть, у Шустера озвучували! )
- а не дрібного ФОПа з його мізером!!!

- ПОТРІБНО РУБАТИ КОРІНЬ, А НЕ ЛАМАТИ ДРІБНІ ГІЛОЧКИ ДЕРЕВА!!! ©®™

п. с.
... так, зробимо їх разом - але починаймо РУБАТИ КОРІНЬ, а не обломувати тоненькі гілочки! :)
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 19 жов, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:33

  Vint написав:
  Долярчик написав:.... а дивились вчора Шустера?
- гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!
- а почати потрібно з таможні!


Если не будет сбыта, то и не будет спроса на контрабанду ну и в контрабанде не будет смысла.

А то все крутые торгуя левым товаром, себестоимость которого при легальном ввозе на 30% выше.

... так в Шустера було сказано, що в центрі Києва - купа великих магазинів забиті контрабасом!
- не пустять через кордон - то його й не буде!
+ додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!

п. с.
... якщо щось, то і в мене десь 30%(а може і більше) контрабасу в товарі.... - а що робити, якщо у сусідніх магазинах - теж саме і конкурувати легальним з ними НЕ реально! :!:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:39

  Vint написав:
  Долярчик написав:.... а дивились вчора Шустера?
- гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!
- а почати потрібно з таможні!


Если не будет сбыта, то и не будет спроса на контрабанду ну и в контрабанде не будет смысла.

А то все крутые торгуя левым товаром, себестоимость которого при легальном ввозе на 30% выше.


Но также глупо спорить с тем, что гораздо проще и эффективнее остановить одну фуру контрабанды, чем ловить перевозимый товар на нескольких сотнях торговых точек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:41

  Долярчик написав:. за крок до перевороту думок ©! ¡! ¡! ¡! ¡!

.... а дивились вчора Шустера?
- гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!


А вот в отношении вашего брата - мелкого жулья под кодовым названием ФОП, власть поступает правильно. Надо вводить цивилизованные правила как во всем мире. В какой цивилизованной стране при покупке тебе не выдают чек? В Украине и в Африке. А потом вы ноете, что у вас пенсии маленькие и плохо живете... Откуда они возьмутся большие, если жулик на жулике и жуликом погоняет?
Просто власть могла поступить более креативно и направить дополнительный доход от честной работы ФОПов на повышение пенсий. Тогда бы было меньше визга.
И поразило большое количество нечестных людей.
Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром.
Вот что самое печальное.
"Вы меня не предали. Разочаровали." (с)
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:43

  freeze написав:Но также глупо спорить с тем, что гораздо проще и эффективнее остановить одну фуру контрабанды, чем ловить перевозимый товар на нескольких сотнях торговых точек.

глупо якраз навпаки.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:44

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"

Опять папередники в штаны нагадили :)
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?



А маркарова, аваков, нефедов, гетьманцов, варланов? Это все перебежчики из прошлой власти. И сейчас ухайдохают рейтинг ЗЕ.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:45

  Долярчик написав:+ додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!


Смотрю у вас просто неумолимое желание наконец-то начать платить хоть какие-то штрафы.
Вот кажется только просвистит свисток и вы сразу же побежите занимать очередь в кассу заплатить какой-нибудь штраф. Просто огромный энтузиазм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:а почати потрібно з таможні!

З митниці невігласе! :evil:
  Долярчик написав:чому ПРОПУСТИЛИ фури з контрабасом

Тому що митникам заплатили 10% від вартості товару :wink:
  Долярчик написав:додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом.

Ні, відразу розстрілювати!
  Долярчик написав:якщо щось, то і в мене десь 30%(а може і більше)
контрабасу в товарі

РОЗСТРІЛЯТИ !!! :mrgreen:

А на мій погляд все просто - якщо бізнес погоджується давати хабар митнику в розмірі 10% вартості товару, то і потрібно зробити мито на імпорт цих товарів розмірі тих же 10% тільки вже не в кишеню корупціонерів, а в казну держави. В результаті за рахунок збільшення валу надходжень платежів і зникнення контрабасу, митні збори не постраждають, а навпаки виростуть. І не треба тоді ні касових апаратів з їх дебільним адмініструванням, ні кошмарення малого та середнього бізнесу.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:53

  Libo написав:
  Долярчик написав:. за крок до перевороту думок ©! ¡! ¡! ¡! ¡!

.... а дивились вчора Шустера?
- гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!


А вот в отношении вашего брата - мелкого жулья под кодовым названием ФОП, власть поступает правильно. Надо вводить цивилизованные правила как во всем мире. В какой цивилизованной стране при покупке тебе не выдают чек? В Украине и в Африке. А потом вы ноете, что у вас пенсии маленькие и плохо живете... Откуда они возьмутся большие, если жулик на жулике и жуликом погоняет?
Просто власть могла поступить более креативно и направить дополнительный доход от честной работы ФОПов на повышение пенсий. Тогда бы было меньше визга.
И поразило большое количество нечестных людей.
Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром.
Вот что самое печальное.
"Вы меня не предали. Разочаровали." (с)
:? :? :?

... Лібо, все то так і.... НІХТО НЕ ПРОТИ ЧЕКІВ, просто це мало бути трошки пАпіжже!
- а спочатку КОРДОН!
- там нехай жостко контролюють і не пускають жодної фури з контрабандою!
- а вже тоді(через рік, наприклад) вишукувати гуртівні/склади з контрабасом, який був завезений раніше і конфіскувати/штрафувати! - а вже тоді, йти по маленьких магазинах і базарах, вишукуючи "ліву" чи іграшку, чи кепку, чи чайник/фен.... :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:53

  Moneta написав:А маркарова, аваков, нефедов, гетьманцов, варланов? Это все перебежчики из прошлой власти. И сейчас ухайдохают рейтинг ЗЕ.


Не надо всех под одну гребенку. Должна быть и преемственность. Не все в прошлой власти были нечестными и непорядочными. Точно знаю, что Маркарова и Нефедов не воровали, а наоборот боролись в предыдущем правительстве с воровством... Говорят, что Варланов тоже порядочный ...
И вообще зеленых можно обвинять в чем угодно, то только пока не в воровстве ...
Чи не так?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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