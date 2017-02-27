Libo написав:
Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром.
Ви дуже далекий віл реалій. У всьому світі немає такої дебільної системи адміністрування касових апаратів як у нас. У них ОДИН штраф за невидачу чеку, а у нас приблизно так:
1. Раніше включив касовий апарат - ШТРАФ
2. Пізніше включив касовий апарт - ШТРАФ
3. Раніше виключив касовий апарт - ШТРАФ
4. Пізніше виключив касовий апарат - ШТРАф
5. Включив касовий апарат у вихідний - ШТРАФ
6. Включив касовий апарат а числишся (написана заява) у відпустці - ШТРАФ
7. Не вніс якусь позицію (механічно пропустив) скажений ШТРАФ
8. Неправильно закодував одну позицію (пропустив чи неправильно написав одну літеру) скажений - ШТРАФ
9. Підтерлась пломба на апараті від старості - скажений ШТРАФ + кримінальна справа!
10. Не роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ.
11. Не вчасно роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ
12. Не приклеїв Z звіт у зошит - скажений ШТРАФ
13. Не відправився ел.чек на ел.пошту покупцю - ШТРАФ
14. Не відправився ел.чек на ел. пошту покупцю, бо помилково не ту літеру його ел.пошти записав - скажений ШТРАФ (сума вартості товару)
15. Заглючив смартофон з програмою - ШТРАФ
16. Пропав інтернет в момент видачі чеку - ШТРАФ.
17. Закінчились кошти на інтернет, не видача чека - скажений ШТРАФ
18. Не дійшов чек до податкової, вісить у них сервер бо адміни з дозволу начальника податкової на ньому майнять криптовалюту - ШТРАФ
19. Дав постачальник накладну з ознаками "на думку податкової" фіктивності - скажений ШТРАФ
20. Втомився писати, міркую, що реальні недобиті підприємці можуть цей список ще на пару десятків пунктів продовжити. Тому, ми підприємці, не проти касової дисципліни, ми проти дебільного їх адміністрування з багатьма десятками штрафів. А він має бути ОДИН ЗА НЕВИДАЧУ ЧЕКУ і все - КРАПКА !!!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.