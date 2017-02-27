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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2504250525062507

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:56

  freeze написав:
  Долярчик написав:+ додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!


Смотрю у вас просто неумолимое желание наконец-то начать платить хоть какие-то штрафы.
Вот кажется только просвистит свисток и вы сразу же побежите занимать очередь в кассу заплатить какой-нибудь штраф. Просто огромный энтузиазм.

Ні, прочитайте мій допис вище для Лібо...
... має бути ПОСЛІДОВНІСТЬ!!!

Долярчик(и) мають бути в самому кінці цього ланцюгу! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:03

Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:04

  Василь-Рівне написав: В результаті за рахунок збільшення валу надходжень платежів і зникнення контрабасу, митні збори не постраждають, а навпаки виростуть. І не треба тоді ні касових апаратів з їх дебільним адмініструванням, ні кошмарення малого та середнього бізнесу.


Я не пойму, почему вы сводите кассовые чеки исключительно к борьбе с контрабасом? :roll:
А продажа в рознице внутреннего или легального товара не должна учитываться? :shock:
С какой стати? :roll:
Почему? :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:05

asti
- не офтопте! :mrgreen:
- бачите, ми тут думаємо, як боротись з контрабасом і корупцією! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:11

  asti написав:Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))

Барыги готовы оказать помощь тем, кто заехал в выходные на "зеленом танке".
За "небольшую" премию

Ведь на выходных нет конкуренции с банками. Поэтому можно дороже продавать, и дешевле скупать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром.

Ви дуже далекий віл реалій. У всьому світі немає такої дебільної системи адміністрування касових апаратів як у нас. У них ОДИН штраф за невидачу чеку, а у нас приблизно так:
1. Раніше включив касовий апарат - ШТРАФ
2. Пізніше включив касовий апарт - ШТРАФ
3. Раніше виключив касовий апарт - ШТРАФ
4. Пізніше виключив касовий апарат - ШТРАф
5. Включив касовий апарат у вихідний - ШТРАФ
6. Включив касовий апарат а числишся (написана заява) у відпустці - ШТРАФ
7. Не вніс якусь позицію (механічно пропустив) скажений ШТРАФ
8. Неправильно закодував одну позицію (пропустив чи неправильно написав одну літеру) скажений - ШТРАФ
9. Підтерлась пломба на апараті від старості - скажений ШТРАФ + кримінальна справа!
10. Не роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ.
11. Не вчасно роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ
12. Не приклеїв Z звіт у зошит - скажений ШТРАФ
13. Не відправився ел.чек на ел.пошту покупцю - ШТРАФ
14. Не відправився ел.чек на ел. пошту покупцю, бо помилково не ту літеру його ел.пошти записав - скажений ШТРАФ (сума вартості товару)
15. Заглючив смартофон з програмою - ШТРАФ
16. Пропав інтернет в момент видачі чеку - ШТРАФ.
17. Закінчились кошти на інтернет, не видача чека - скажений ШТРАФ
18. Не дійшов чек до податкової, вісить у них сервер бо адміни з дозволу начальника податкової на ньому майнять криптовалюту - ШТРАФ
19. Дав постачальник накладну з ознаками "на думку податкової" фіктивності - скажений ШТРАФ
20. Втомився писати, міркую, що реальні недобиті підприємці можуть цей список ще на пару десятків пунктів продовжити.
Тому, ми підприємці, не проти касової дисципліни, ми проти дебільного їх адміністрування з багатьма десятками штрафів. А він має бути ОДИН ЗА НЕВИДАЧУ ЧЕКУ і все - КРАПКА !!!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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