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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 09:56
freeze написав: Долярчик написав:
+ додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!
Смотрю у вас просто неумолимое желание наконец-то начать платить хоть какие-то штрафы.
Вот кажется только просвистит свисток и вы сразу же побежите занимать очередь в кассу заплатить какой-нибудь штраф. Просто огромный энтузиазм.
Ні, прочитайте мій допис вище для Лібо...
... має бути ПОСЛІДОВНІСТЬ!!!
Долярчик(и) мають бути в самому кінці цього ланцюгу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:03
Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:04
Василь-Рівне написав:
В результаті за рахунок збільшення валу надходжень платежів і зникнення контрабасу, митні збори не постраждають, а навпаки виростуть. І не треба тоді ні касових апаратів з їх дебільним адмініструванням, ні кошмарення малого та середнього бізнесу.
Я не пойму, почему вы сводите кассовые чеки исключительно к борьбе с контрабасом?
А продажа в рознице внутреннего или легального товара не должна учитываться?
С какой стати?
Почему?
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:05
asti
- не офтопте!
- бачите, ми тут думаємо, як боротись з контрабасом і корупцією!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:11
asti написав:
Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))
Барыги готовы оказать помощь тем, кто заехал в выходные на "зеленом танке".
За "небольшую" премию
Ведь на выходных нет конкуренции с банками. Поэтому можно дороже продавать, и дешевле скупать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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