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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 09:39
Vint написав: Долярчик написав:
.... а дивились вчора Шустера?
- гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!
- а почати потрібно з таможні!
Если не будет сбыта, то и не будет спроса на контрабанду ну и в контрабанде не будет смысла.
А то все крутые торгуя левым товаром, себестоимость которого при легальном ввозе на 30% выше.
Но также глупо спорить с тем, что гораздо проще и эффективнее остановить одну фуру контрабанды, чем ловить перевозимый товар на нескольких сотнях торговых точек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:43
freeze написав:
Но также глупо спорить с тем, что гораздо проще и эффективнее остановить одну фуру контрабанды, чем ловить перевозимый товар на нескольких сотнях торговых точек.
глупо якраз навпаки.*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:44
pesikot написав: Вкладчик1234 написав:
Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"
Опять папередники в штаны нагадили
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?
А маркарова, аваков, нефедов, гетьманцов, варланов? Это все перебежчики из прошлой власти. И сейчас ухайдохают рейтинг ЗЕ.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:45
Долярчик написав:
+ додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!
Смотрю у вас просто неумолимое желание наконец-то начать платить хоть какие-то штрафы.
Вот кажется только просвистит свисток и вы сразу же побежите занимать очередь в кассу заплатить какой-нибудь штраф. Просто огромный энтузиазм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:49
Долярчик написав:
а почати потрібно з таможні!
З митниці невігласе!
Долярчик написав:
чому ПРОПУСТИЛИ фури з контрабасом
Тому що митникам заплатили 10% від вартості товару
Долярчик написав:
додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом.
Ні, відразу розстрілювати!
Долярчик написав:
якщо щось, то і в мене десь 30%(а може і більше)
контрабасу в товарі
РОЗСТРІЛЯТИ !!!
А на мій погляд все просто - якщо бізнес погоджується давати хабар митнику в розмірі 10% вартості товару, то і потрібно зробити мито на імпорт цих товарів розмірі тих же 10% тільки вже не в кишеню корупціонерів, а в казну держави. В результаті за рахунок збільшення валу надходжень платежів і зникнення контрабасу, митні збори не постраждають, а навпаки виростуть. І не треба тоді ні касових апаратів з їх дебільним адмініструванням, ні кошмарення малого та середнього бізнесу.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:53
Moneta написав:
А маркарова, аваков, нефедов, гетьманцов, варланов? Это все перебежчики из прошлой власти. И сейчас ухайдохают рейтинг ЗЕ.
Не надо всех под одну гребенку. Должна быть и преемственность. Не все в прошлой власти были нечестными и непорядочными. Точно знаю, что Маркарова и Нефедов не воровали, а наоборот боролись в предыдущем правительстве с воровством... Говорят, что Варланов тоже порядочный ...
И вообще зеленых можно обвинять в чем угодно, то только пока не в воровстве ...
Чи не так?
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:56
freeze написав: Долярчик написав:
+ додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!
Смотрю у вас просто неумолимое желание наконец-то начать платить хоть какие-то штрафы.
Вот кажется только просвистит свисток и вы сразу же побежите занимать очередь в кассу заплатить какой-нибудь штраф. Просто огромный энтузиазм.
Ні, прочитайте мій допис вище для Лібо...
... має бути ПОСЛІДОВНІСТЬ!!!
Долярчик(и) мають бути в самому кінці цього ланцюгу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:03
Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:04
Василь-Рівне написав:
В результаті за рахунок збільшення валу надходжень платежів і зникнення контрабасу, митні збори не постраждають, а навпаки виростуть. І не треба тоді ні касових апаратів з їх дебільним адмініструванням, ні кошмарення малого та середнього бізнесу.
Я не пойму, почему вы сводите кассовые чеки исключительно к борьбе с контрабасом?
А продажа в рознице внутреннего или легального товара не должна учитываться?
С какой стати?
Почему?
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Додано: Суб 19 жов, 2019 10:11
asti написав:
Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))
Барыги готовы оказать помощь тем, кто заехал в выходные на "зеленом танке".
За "небольшую" премию
Ведь на выходных нет конкуренции с банками. Поэтому можно дороже продавать, и дешевле скупать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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