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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 250425052506250725082509>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:39

  Vint написав:
  Долярчик написав:.... а дивились вчора Шустера?
- гаряче було! - і, наче, всі розуміють, що касові апарати - це вже остання ланка в тому ланцюгу!
- а почати потрібно з таможні!


Если не будет сбыта, то и не будет спроса на контрабанду ну и в контрабанде не будет смысла.

А то все крутые торгуя левым товаром, себестоимость которого при легальном ввозе на 30% выше.


Но также глупо спорить с тем, что гораздо проще и эффективнее остановить одну фуру контрабанды, чем ловить перевозимый товар на нескольких сотнях торговых точек.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:43

  freeze написав:Но также глупо спорить с тем, что гораздо проще и эффективнее остановить одну фуру контрабанды, чем ловить перевозимый товар на нескольких сотнях торговых точек.

глупо якраз навпаки.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:44

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"

Опять папередники в штаны нагадили :)
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?



А маркарова, аваков, нефедов, гетьманцов, варланов? Это все перебежчики из прошлой власти. И сейчас ухайдохают рейтинг ЗЕ.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:45

  Долярчик написав:+ додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!


Смотрю у вас просто неумолимое желание наконец-то начать платить хоть какие-то штрафы.
Вот кажется только просвистит свисток и вы сразу же побежите занимать очередь в кассу заплатить какой-нибудь штраф. Просто огромный энтузиазм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:а почати потрібно з таможні!

З митниці невігласе! :evil:
  Долярчик написав:чому ПРОПУСТИЛИ фури з контрабасом

Тому що митникам заплатили 10% від вартості товару :wink:
  Долярчик написав:додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом.

Ні, відразу розстрілювати!
  Долярчик написав:якщо щось, то і в мене десь 30%(а може і більше)
контрабасу в товарі

РОЗСТРІЛЯТИ !!! :mrgreen:

А на мій погляд все просто - якщо бізнес погоджується давати хабар митнику в розмірі 10% вартості товару, то і потрібно зробити мито на імпорт цих товарів розмірі тих же 10% тільки вже не в кишеню корупціонерів, а в казну держави. В результаті за рахунок збільшення валу надходжень платежів і зникнення контрабасу, митні збори не постраждають, а навпаки виростуть. І не треба тоді ні касових апаратів з їх дебільним адмініструванням, ні кошмарення малого та середнього бізнесу.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:53

  Moneta написав:А маркарова, аваков, нефедов, гетьманцов, варланов? Это все перебежчики из прошлой власти. И сейчас ухайдохают рейтинг ЗЕ.


Не надо всех под одну гребенку. Должна быть и преемственность. Не все в прошлой власти были нечестными и непорядочными. Точно знаю, что Маркарова и Нефедов не воровали, а наоборот боролись в предыдущем правительстве с воровством... Говорят, что Варланов тоже порядочный ...
И вообще зеленых можно обвинять в чем угодно, то только пока не в воровстве ...
Чи не так?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:56

  freeze написав:
  Долярчик написав:+ додати величезні штрафи за торгівлю контрабасом..... - а там і перехочеться всім таким торгувати!


Смотрю у вас просто неумолимое желание наконец-то начать платить хоть какие-то штрафы.
Вот кажется только просвистит свисток и вы сразу же побежите занимать очередь в кассу заплатить какой-нибудь штраф. Просто огромный энтузиазм.

Ні, прочитайте мій допис вище для Лібо...
... має бути ПОСЛІДОВНІСТЬ!!!

Долярчик(и) мають бути в самому кінці цього ланцюгу! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:03

Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:04

  Василь-Рівне написав: В результаті за рахунок збільшення валу надходжень платежів і зникнення контрабасу, митні збори не постраждають, а навпаки виростуть. І не треба тоді ні касових апаратів з їх дебільним адмініструванням, ні кошмарення малого та середнього бізнесу.


Я не пойму, почему вы сводите кассовые чеки исключительно к борьбе с контрабасом? :roll:
А продажа в рознице внутреннего или легального товара не должна учитываться? :shock:
С какой стати? :roll:
Почему? :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:11

  asti написав:Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))

Барыги готовы оказать помощь тем, кто заехал в выходные на "зеленом танке".
За "небольшую" премию

Ведь на выходных нет конкуренции с банками. Поэтому можно дороже продавать, и дешевле скупать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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