Додано: Суб 19 жов, 2019 10:12

Libo написав: Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром. Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром.

Ви дуже далекий віл реалій. У всьому світі немає такої дебільної системи адміністрування касових апаратів як у нас. У них ОДИН штраф за невидачу чеку, а у нас приблизно так:1. Раніше включив касовий апарат - ШТРАФ2. Пізніше включив касовий апарт - ШТРАФ3. Раніше виключив касовий апарт - ШТРАФ4. Пізніше виключив касовий апарат - ШТРАф5. Включив касовий апарат у вихідний - ШТРАФ6. Включив касовий апарат а числишся (написана заява) у відпустці - ШТРАФ7. Не вніс якусь позицію (механічно пропустив) скажений ШТРАФ8. Неправильно закодував одну позицію (пропустив чи неправильно написав одну літеру) скажений - ШТРАФ9. Підтерлась пломба на апараті від старості - скажений ШТРАФ + кримінальна справа!10. Не роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ.11. Не вчасно роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ12. Не приклеїв Z звіт у зошит - скажений ШТРАФ13. Не відправився ел.чек на ел.пошту покупцю - ШТРАФ14. Не відправився ел.чек на ел. пошту покупцю, бо помилково не ту літеру його ел.пошти записав - скажений ШТРАФ (сума вартості товару)15. Заглючив смартофон з програмою - ШТРАФ16. Пропав інтернет в момент видачі чеку - ШТРАФ.17. Закінчились кошти на інтернет, не видача чека - скажений ШТРАФ18. Не дійшов чек до податкової, вісить у них сервер бо адміни з дозволу начальника податкової на ньому майнять криптовалюту - ШТРАФ19. Дав постачальник накладну з ознаками "на думку податкової" фіктивності - скажений ШТРАФ20. Втомився писати, міркую, що реальні недобиті підприємці можуть цей список ще на пару десятків пунктів продовжити.