Libo написав:Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром.
Ви дуже далекий віл реалій. У всьому світі немає такої дебільної системи адміністрування касових апаратів як у нас. У них ОДИН штраф за невидачу чеку, а у нас приблизно так: 1. Раніше включив касовий апарат - ШТРАФ 2. Пізніше включив касовий апарт - ШТРАФ 3. Раніше виключив касовий апарт - ШТРАФ 4. Пізніше виключив касовий апарат - ШТРАф 5. Включив касовий апарат у вихідний - ШТРАФ 6. Включив касовий апарат а числишся (написана заява) у відпустці - ШТРАФ 7. Не вніс якусь позицію (механічно пропустив) скажений ШТРАФ 8. Неправильно закодував одну позицію (пропустив чи неправильно написав одну літеру) скажений - ШТРАФ 9. Підтерлась пломба на апараті від старості - скажений ШТРАФ + кримінальна справа! 10. Не роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ. 11. Не вчасно роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ 12. Не приклеїв Z звіт у зошит - скажений ШТРАФ 13. Не відправився ел.чек на ел.пошту покупцю - ШТРАФ 14. Не відправився ел.чек на ел. пошту покупцю, бо помилково не ту літеру його ел.пошти записав - скажений ШТРАФ (сума вартості товару) 15. Заглючив смартофон з програмою - ШТРАФ 16. Пропав інтернет в момент видачі чеку - ШТРАФ. 17. Закінчились кошти на інтернет, не видача чека - скажений ШТРАФ 18. Не дійшов чек до податкової, вісить у них сервер бо адміни з дозволу начальника податкової на ньому майнять криптовалюту - ШТРАФ 19. Дав постачальник накладну з ознаками "на думку податкової" фіктивності - скажений ШТРАФ 20. Втомився писати, міркую, що реальні недобиті підприємці можуть цей список ще на пару десятків пунктів продовжити. Тому, ми підприємці, не проти касової дисципліни, ми проти дебільного їх адміністрування з багатьма десятками штрафів. А він має бути ОДИН ЗА НЕВИДАЧУ ЧЕКУ і все - КРАПКА !!!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
asti написав:Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))
на выходных нет конкуренции с банками. Поэтому можно дороже продавать, и дешевле скупать
На самом деле спред особо не меняется на выходных (по Киеву) как обычно, 3/5 копеек на долларе./)
Libo написав:Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром.
Ви дуже далекий віл реалій. У всьому світі немає такої дебільної системи адміністрування касових апаратів як у нас. У них ОДИН штраф за невидачу чеку, а у нас приблизно так: 1. Раніше включив касовий апарат - ШТРАФ 2. Пізніше включив касовий апарт - ШТРАФ 3. Раніше виключив касовий апарт - ШТРАФ 4. Пізніше виключив касовий апарат - ШТРАф 5. Включив касовий апарат у вихідний - ШТРАФ 6. Включив касовий апарат а числишся (написана заява) у відпустці - ШТРАФ 7. Не вніс якусь позицію (механічно пропустив) скажений ШТРАФ 8. Неправильно закодував одну позицію (пропустив чи неправильно написав одну літеру) скажений - ШТРАФ 9. Підтерлась пломба на апараті від старості - скажений ШТРАФ + кримінальна справа! 10. Не роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ. 11. Не вчасно роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ 12. Не приклеїв Z звіт у зошит - скажений ШТРАФ 13. Не відправився ел.чек на ел.пошту покупцю - ШТРАФ 14. Не відправився ел.чек на ел. пошту покупцю, бо помилково не ту літеру його ел.пошти записав - скажений ШТРАФ (сума вартості товару) 15. Заглючив смартофон з програмою - ШТРАФ 16. Пропав інтернет в момент видачі чеку - ШТРАФ. 17. Закінчились кошти на інтернет, не видача чека - скажений ШТРАФ 18. Не дійшов чек до податкової, вісить у них сервер бо адміни з дозволу начальника податкової на ньому майнять криптовалюту - ШТРАФ 19. Дав постачальник накладну з ознаками "на думку податкової" фіктивності - скажений ШТРАФ 20. Втомився писати, міркую, що реальні недобиті підприємці можуть цей список ще на пару десятків пунктів продовжити. Тому, ми підприємці, не проти касової дисципліни, ми проти дебільного їх адміністрування з багатьма десятками штрафів. А він має бути ОДИН ЗА НЕВИДАЧУ ЧЕКУ і все - КРАПКА !!!
Так вы с этим боритесь, а то уже принесли шины под ОП против кассовых аппаратов. А оказывается вся проблема не в кассовых аппаратах, а в администрировании. А вчера у Шустера про это никто ни слова. Все против чеков. Караул. Конец света.
Василь-Рівне написав:на мій погляд все просто - якщо бізнес погоджується давати хабар митнику в розмірі 10% вартості товару, то і потрібно зробити мито на імпорт цих товарів розмірі тих же 10% тільки вже не в кишеню корупціонерів, а в казну держави.
Тогда бедным таможенникам придется довольствоваться 5% и пропускать в 2 раза больше контрабанды. У коррупционера всегда больше возможность демпинга, чем у государства. Не все так просто.
Мне нравится, что вы не любите власть. Власть надо ненавидеть любую. Бузить, поднимать восстания. Тогда она будет вас бояться и прислушиваться. Тем более власть Зеленого. Урка вас Беркутом, Порох просто нах вас посылал, а этот пока переживает, прислушивается и идет навстречу. Но совесть надо иметь. А то вы хотите жить как в Европе, а ведете себя как в Африке.
Libo написав:Все, кто вчера выступал против чеков, по сути нечестные люди и воры, которые даже не стесняются говорить об этом по телевизору перед всем миром.
Ви дуже далекий віл реалій. У всьому світі немає такої дебільної системи адміністрування касових апаратів як у нас. У них ОДИН штраф за невидачу чеку, а у нас приблизно так: 1. Раніше включив касовий апарат - ШТРАФ 2. Пізніше включив касовий апарт - ШТРАФ 3. Раніше виключив касовий апарт - ШТРАФ 4. Пізніше виключив касовий апарат - ШТРАф 5. Включив касовий апарат у вихідний - ШТРАФ 6. Включив касовий апарат а числишся (написана заява) у відпустці - ШТРАФ 7. Не вніс якусь позицію (механічно пропустив) скажений ШТРАФ 8. Неправильно закодував одну позицію (пропустив чи неправильно написав одну літеру) скажений - ШТРАФ 9. Підтерлась пломба на апараті від старості - скажений ШТРАФ + кримінальна справа! 10. Не роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ. 11. Не вчасно роздрукував Z звіт - скажений ШТРАФ 12. Не приклеїв Z звіт у зошит - скажений ШТРАФ 13. Не відправився ел.чек на ел.пошту покупцю - ШТРАФ 14. Не відправився ел.чек на ел. пошту покупцю, бо помилково не ту літеру його ел.пошти записав - скажений ШТРАФ (сума вартості товару) 15. Заглючив смартофон з програмою - ШТРАФ 16. Пропав інтернет в момент видачі чеку - ШТРАФ. 17. Закінчились кошти на інтернет, не видача чека - скажений ШТРАФ 18. Не дійшов чек до податкової, вісить у них сервер бо адміни з дозволу начальника податкової на ньому майнять криптовалюту - ШТРАФ 19. Дав постачальник накладну з ознаками "на думку податкової" фіктивності - скажений ШТРАФ 20. Втомився писати, міркую, що реальні недобиті підприємці можуть цей список ще на пару десятків пунктів продовжити. Тому, ми підприємці, не проти касової дисципліни, ми проти дебільного їх адміністрування з багатьма десятками штрафів. А він має бути ОДИН ЗА НЕВИДАЧУ ЧЕКУ і все - КРАПКА !!!
... ну от, це треба відіслати Зе-команді на доопрацювання - вчора, в Шустера там казали, що до 2 тижнів, в Зе-команді чекають підприємців з "підказками"/порадами що-до тих законів, щоб їх відточити, щоб всім було добре!
- тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!" - тож потрібно писати на їх сайти! - телефонувати! - приходити на зустрічі/конференції! - підказувати/радити/допомагати їм будувати країну, робити її кращою за всіх!
- бо Україна - понад усе!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Libo написав:Тезисы от Милованова во Всемирном банке. 1. Академию наук надо приватизировать. Отдать в часные руки. На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с) 2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... 3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ... Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности. 4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.
И там всё выступление в этом стиле. Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.
Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами.
Байка...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Долярчик написав:тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!"
Допомагати ідіотам і невігласам які завдяки брехні дорвалися до влади і не знають, що тепер робити? А може прийдемо в операційну до хірурга без медичної освіти, якого обрали на виборах 73-х відсотники і будем разом йому допомагати різати нещасного пацієнта, так? Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 19 жов, 2019 10:46, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.