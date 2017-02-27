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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2505250625072508

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Libo написав:Тезисы от Милованова во Всемирном банке.
1. Академию наук надо приватизировать. :shock: Отдать в часные руки. :shock: На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с)
2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... :lol:
3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ...
Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности.
4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.

И там всё выступление в этом стиле.
Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.

Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами. :?

Байка...мабуть.


По телефону донесли. Эти люди меня никогда не обманывали. Шли на встречу с большим интересом и с доброжелательным настроением. Обещали стенограмму. Я и сам от такого в шоке. Знал, что личность эксцентричная и не во всех вопросах глубоко разбирается, но такого не ожидал.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:48

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"

Опять папередники в штаны нагадили :)
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?

Удивительно, но у меня точно такой вопрос.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:50

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!"

Допомагати ідіотам і невігласам які завдяки брехні дорвалися до влади і не знають, що тепер робити? А може прийдемо в операційну до хірурга без медичної освіти, якого обрали на виборах 73-х відсотники і будем разом йому допомагати різати нещасного пацієнта, так? :mrgreen: Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га? :evil:

В Зе наміри благії...але як з цього болота вибратися в якому ми борсаємося?
Чесно скажем - схемимо і будем схемити. Ні?
Виживе жирніший. Так?
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:57

  Навуходоносор написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"

Опять папередники в штаны нагадили :)
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?

Удивительно, но у меня точно такой вопрос.

Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.

После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки" :(
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Квесторе_поверніться написав:В Зе наміри благії

Крім благіх намірів треба мати клепку в голові, а не набирати в законотворці от таких клоунів, хоча ... з ким поведешся, від того і наберешся

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:04

  Вкладчик1234 написав:
  Навуходоносор написав:[quote="4774479:pesikot]
Опять папередники в штаны нагадили :)
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?[/quote]
Удивительно, но у меня точно такой вопрос.[/quote]Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.
После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки" :([/quote]

Стесняюсь спросить: а что не так было с Гройсманом?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:08

Депутат от Слуги Народа Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады.

Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем.

https://www.facebook.com/anon.wm/posts/2572966972939584
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Василь-Рівне, кажіть шо робить?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Vint написав:Депутат от Слуги Народа Анатолий Остапенко решает важные государственные вопросы во время заседания Верховной Рады.

Казалось бы, ничего необычного, если бы собеседника депутата не звали Алексеем.

https://www.facebook.com/anon.wm/posts/2572966972939584


А что необычного, что собеседника по переписке про трусы зовут Алексей ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:42

Думай-те!©®™

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!"

Допомагати ідіотам і невігласам які завдяки брехні дорвалися до влади і не знають, що тепер робити? А може прийдемо в операційну до хірурга без медичної освіти, якого обрали на виборах 73-х відсотники і будем разом йому допомагати різати нещасного пацієнта, так? :mrgreen: Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га? :evil:

... так вибір же був не великий!
- або ЧЕСНОГО студента, який вчиться(на ходу) на хірурга і з чистою душею, який СПРАВДІ ХОЧЕ РЯТУВАТИ ЛЮДЯМ ЖИТТЯ!!!
- або напівдосвідченого хірурга, який добряче знає, як розкрадати непомітно ліки/інструмент/апаратуру(хірургічну) і йому зовсім пох чи вижеве пацієнт, чи ні!

- ну, і кого ж тут було вибрати? :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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