Libo написав:Тезисы от Милованова во Всемирном банке. 1. Академию наук надо приватизировать. Отдать в часные руки. На секундочку, фундаментальные исследования в частные руки ... Там в классных зданиях сидят старые козлы. От козлов надо избавиться, а здания АН продать. "Всё забрать и поделить". (с) 2. Приватизировать все госпредприятия. Там полный бардак. Никто ничего о них не знает. Банковские сотрудники возразили, что банк провел исследования госсектора и в банке есть файл на каждое украинское госпредприятие. Господин министр может взять и ознакомиться в деталях с каждым предприятием. На что господин министр ответил, что у него нет времени и желания ковыряться в г. Всемирного банка... 3. Ходят к нему всякие ходаки от разных политических сил, просятся на работу ... Давеча ко мне мне пришла одна женщина. Просится. Я умею то, знаю это. Пишу Богдану, что за птица? Он мне отвечает... Можно дословно? Там нецензурно... (Достает свой айфон, ищет). Цитирует главу ОП: "Гони её нах...уй! Ё...бнутая на всю голову!". Цитата Богдана на весь мир. Мировые банкиры в ауте от непосредственности. 4. Богдан гений. Порядок в стране и в экономике держится исключительно на нём. А сам Милованов его главная и надежная опрора.
И там всё выступление в этом стиле. Обещали скинуть стенографический отчет. Я вам тут повешу.
Интересно, Зеленому донесут? Это просто позор и отмазываться от этого придется очень долго. "Посодействовал" в привелечении иностранных инвестиций в 200-х метрах от Белого дома перед мировыми банкирами.
Байка...мабуть.
По телефону донесли. Эти люди меня никогда не обманывали. Шли на встречу с большим интересом и с доброжелательным настроением. Обещали стенограмму. Я и сам от такого в шоке. Знал, что личность эксцентричная и не во всех вопросах глубоко разбирается, но такого не ожидал.
Долярчик написав:тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!"
Допомагати ідіотам і невігласам які завдяки брехні дорвалися до влади і не знають, що тепер робити? А може прийдемо в операційну до хірурга без медичної освіти, якого обрали на виборах 73-х відсотники і будем разом йому допомагати різати нещасного пацієнта, так? Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га?
В Зе наміри благії...але як з цього болота вибратися в якому ми борсаємося? Чесно скажем - схемимо і будем схемити. Ні? Виживе жирніший. Так?
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Вкладчик1234 написав:Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"
Опять папередники в штаны нагадили Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?
Удивительно, но у меня точно такой вопрос.
Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.
После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Навуходоносор написав:[quote="4774479:pesikot] Опять папередники в штаны нагадили Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?[/quote] Удивительно, но у меня точно такой вопрос.[/quote]Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами. После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки" [/quote]
Стесняюсь спросить: а что не так было с Гройсманом?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Долярчик написав:тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!"
Допомагати ідіотам і невігласам які завдяки брехні дорвалися до влади і не знають, що тепер робити? А може прийдемо в операційну до хірурга без медичної освіти, якого обрали на виборах 73-х відсотники і будем разом йому допомагати різати нещасного пацієнта, так? Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га?
... так вибір же був не великий! - або ЧЕСНОГО студента, який вчиться(на ходу) на хірурга і з чистою душею, який СПРАВДІ ХОЧЕ РЯТУВАТИ ЛЮДЯМ ЖИТТЯ!!! - або напівдосвідченого хірурга, який добряче знає, як розкрадати непомітно ліки/інструмент/апаратуру(хірургічну) і йому зовсім пох чи вижеве пацієнт, чи ні!
- ну, і кого ж тут було вибрати?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!