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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2506250725082509

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:48

Та-дааам!
Отдача '95 есть!
Посмотрим, пойдем ли ниже...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:25

  asti написав:Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))

Харьков тоже слегка опустился - 24,95-25,00/25,00-25,05.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:31

  Василь-Рівне написав:...Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га? :evil:

зря стараетесь, я считаю.
Филатов талантливо написал когда-то:
Перед кем ты, старый бес,
Тут разводишь политес?
Твой посол, я извиняюсь,
Третий день как с пальмы слез!
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:58

  Libo написав:И вообще зеленых можно обвинять в чем угодно, то только пока не в воровстве ...
Чи не так?
:roll: :roll: :roll:

Libo, вы очень наивны. Разведчику такое непозволительно.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

p_vovk74 написав:
  Libo написав:И вообще зеленых можно обвинять в чем угодно, то только пока не в воровстве ...
Чи не так?
:roll: :roll: :roll:

Libo, вы очень наивны. Разведчику такое непозволительно.


Прапор никогда не был никаким разведчиком, это такой образ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:03

Маркарова ...заспокоює.
Можливо Європа прикантує траншик в 500 млн на 15 років під 1,25% річних.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/19/7229498
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