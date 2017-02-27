Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 11:48
Та-дааам!
Отдача '95 есть! Посмотрим, пойдем ли ниже...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Суб 19 жов, 2019 12:25
asti написав:
Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))
Харьков тоже слегка опустился - 24,95-25,00/25,00-25,05.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Суб 19 жов, 2019 12:31
Василь-Рівне написав:
...Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га?
зря стараетесь, я считаю.
Филатов талантливо написал когда-то:
Перед кем ты, старый бес,
Тут разводишь политес? Твой посол, я извиняюсь, Третий день как с пальмы слез!
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Суб 19 жов, 2019 12:58
Libo, вы очень наивны. Разведчику такое непозволительно.
p_vovk74
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Додано: Суб 19 жов, 2019 13:02
p_vovk74 написав:
Libo, вы очень наивны. Разведчику такое непозволительно.
Прапор никогда не был никаким разведчиком, это такой образ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Суб 19 жов, 2019 13:03
Маркарова ...заспокоює.
Можливо Європа прикантує траншик в 500 млн на 15 років під 1,25% річних.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/19/7229498
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