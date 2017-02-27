asti написав:Как я и ванговал вчера, по Киеву появились офера по '99 и '98, при двукратном превышении предложений на продажу над покупкой. Но, как бы там ни было ниже '95 на отдачу на выходных вряд-ли уйдем "до выяснения" в понедельник//))
Харьков тоже слегка опустился - 24,95-25,00/25,00-25,05.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
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Василь-Рівне написав:на мій погляд все просто - якщо бізнес погоджується давати хабар митнику в розмірі 10% вартості товару, то і потрібно зробити мито на імпорт цих товарів розмірі тих же 10% тільки вже не в кишеню корупціонерів, а в казну держави.
Тогда бедным таможенникам придется довольствоваться 5% и пропускать в 2 раза больше контрабанды. У коррупционера всегда больше возможность демпинга, чем у государства. Не все так просто.
Оно-то так. Но импортерам (в массе) тоже не хочется нарушать закон и сэкономить 5% с риском захотят далеко не все. Во всяком случае, намного меньше, чем заплатить, например, вместо 30% 10%.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 жов, 2019 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Квесторе_поверніться написав:Долярчик, при любому виборі люди розчаровуються з часом. Ось Ви, наприклад, які податки платите? Якщо будете платити більше не розчаруєтесь в Зе?
... ні, якщо будуть платити всі і по принципу - "більше заробляєш - більше сплачуєш"! - наприклад- ... заробляєте до 10тис. грн - сплачуєте 5% податку... - заробляєте до 20тис.грн - 10% - до 40тис. - 20% - до 80тис. - 30% - і т. д.
- до Х тис - 100%. Чому дорівнює Х?
Тут уж точно після 20-25% податків буде повне бажання зайти в тінь і ніколи з неї не виходити. Ще якби можна було б дочекатися якоїсь віддачі від держави, коли беруть вище 20-25%. А так взагалі немає сенсу.
Я раніше теж був за ідею що потрібно платити всі податки і всім без винятку. Але коли я не бачу особливих результатів - виникає логічне питання - а навіщо?