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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2507250825092510

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Квесторе_поверніться написав:В Зе наміри благії...але як з цього болота вибратися в якому ми борсаємося?
Чесно скажем - схемимо і будем схемити. Ні?
Виживе жирніший. Так?

Складного нічого немає, якщо є елементарний досвід управління та воля. Підручники продивитися ще можна: "Теорія держави та права" та "Політекономія". Не треба бути "доцентом", "доктором грантоїдства" і т.і. Лукашенко - приклад. Комсомол, чотири роки армії, "бріфінги" з доярками та робітниками - весь секрет успіху керівника. Сформулював та поставив задачу, перевірив виконання, заохотив або покарав показово. Крапка.
Покарання - необхідний елемент. Без остраху ніхто з бюрократів не працюватиме ефективно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 15:24

  Moneta написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Есть проблема с зашкварными персонажами вокруг Зеленского, но это продукты старой "закваски"

Опять папередники в штаны нагадили :)
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?



А маркарова, аваков, нефедов, гетьманцов, варланов? Это все перебежчики из прошлой власти. И сейчас ухайдохают рейтинг ЗЕ.

Это всё "казачки засланные", а Зе у нас такой наивный, ну такой наивный, его обвести вокруг пальца ничего не стоит. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 16:02

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, при любому виборі люди розчаровуються з часом.
Ось Ви, наприклад, які податки платите?
Якщо будете платити більше не розчаруєтесь в Зе?

... ні, якщо будуть платити всі і по принципу - "більше заробляєш - більше сплачуєш"! :idea:
- наприклад-
... заробляєте до 10тис. грн - сплачуєте 5% податку...
- заробляєте до 20тис.грн - 10%
- до 40тис. - 20%
- до 80тис. - 30%
- і т. д. 8)


- до Х тис - 100%. Чому дорівнює Х? :mrgreen:

Тут уж точно після 20-25% податків буде повне бажання зайти в тінь і ніколи з неї не виходити.
Ще якби можна було б дочекатися якоїсь віддачі від держави, коли беруть вище 20-25%. А так взагалі немає сенсу.

Я раніше теж був за ідею що потрібно платити всі податки і всім без винятку.
Але коли я не бачу особливих результатів - виникає логічне питання - а навіщо? :?

С каких тогда финансов должна существовать медицина, образование, полиция и т.д.? :roll:
alexop
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 16:16

  Вкладчик1234 написав:
  Навуходоносор написав:
  pesikot написав:Опять папередники в штаны нагадили :)
Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?

Удивительно, но у меня точно такой вопрос.

Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.

После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки" :(

откуда інфа?
компетентні є, але хто їх пустить
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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