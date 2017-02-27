Квесторе_поверніться написав:В Зе наміри благії...але як з цього болота вибратися в якому ми борсаємося? Чесно скажем - схемимо і будем схемити. Ні? Виживе жирніший. Так?
Складного нічого немає, якщо є елементарний досвід управління та воля. Підручники продивитися ще можна: "Теорія держави та права" та "Політекономія". Не треба бути "доцентом", "доктором грантоїдства" і т.і. Лукашенко - приклад. Комсомол, чотири роки армії, "бріфінги" з доярками та робітниками - весь секрет успіху керівника. Сформулював та поставив задачу, перевірив виконання, заохотив або покарав показово. Крапка. Покарання - необхідний елемент. Без остраху ніхто з бюрократів не працюватиме ефективно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Квесторе_поверніться написав:Долярчик, при любому виборі люди розчаровуються з часом. Ось Ви, наприклад, які податки платите? Якщо будете платити більше не розчаруєтесь в Зе?
... ні, якщо будуть платити всі і по принципу - "більше заробляєш - більше сплачуєш"! - наприклад- ... заробляєте до 10тис. грн - сплачуєте 5% податку... - заробляєте до 20тис.грн - 10% - до 40тис. - 20% - до 80тис. - 30% - і т. д.
- до Х тис - 100%. Чому дорівнює Х?
Тут уж точно після 20-25% податків буде повне бажання зайти в тінь і ніколи з неї не виходити. Ще якби можна було б дочекатися якоїсь віддачі від держави, коли беруть вище 20-25%. А так взагалі немає сенсу.
Я раніше теж був за ідею що потрібно платити всі податки і всім без винятку. Але коли я не бачу особливих результатів - виникає логічне питання - а навіщо?
С каких тогда финансов должна существовать медицина, образование, полиция и т.д.?
pesikot написав:Опять папередники в штаны нагадили Только возникает 1 вопрос. А что этот Милованушка делает в Кабинете Министров ?
Удивительно, но у меня точно такой вопрос.
Видимо в Украине уже нет более компетентных людей на различные должности, кроме милованушек, фотографов, "докторов наук" после "курсов докторов наук", и прочих "патриотов" с израильскими, латышскими, американскими и пр. паспортами.
После "профессиональных мародеров" пришли "падальщики-самоучки"
откуда інфа? компетентні є, але хто їх пустить
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/