Додано: Суб 19 жов, 2019 16:31

Британські законотворці не підтримали Джонсона і відтермінували брекзіт. В понеділок (може й довше) форекс (а може і не тільки) поковбасить.

П.С. Судячи з ситуації довкола Маркарової, скоро адекватів (не підконтрольних і з власною тверезою думкою та досвідом) в КМ (а може й не тільки) не лишиться. Настав зорянй час для дубінськихтищенків і їх карабасівбарабасяв...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.