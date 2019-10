Додано: Суб 19 жов, 2019 14:32

Квесторе_поверніться написав: В Зе наміри благії...але як з цього болота вибратися в якому ми борсаємося?

Чесно скажем - схемимо і будем схемити. Ні?

Складного нічого немає, якщо є елементарний досвід управління та воля. Підручники продивитися ще можна: "Теорія держави та права" та "Політекономія". Не треба бути "доцентом", "доктором грантоїдства" і т.і. Лукашенко - приклад. Комсомол, чотири роки армії, "бріфінги" з доярками та робітниками - весь секрет успіху керівника. Сформулював та поставив задачу, перевірив виконання, заохотив або покарав показово. Крапка.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell