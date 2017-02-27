Додано: Суб 19 жов, 2019 17:36

- формула чесності" ©®™ч. 2Alex2007 написав:Долярчик написав:Квесторе_поверніться написав:Долярчик, при любому виборі люди розчаровуються з часом.Ось Ви, наприклад, які податки платите?Якщо будете платити більше не розчаруєтесь в Зе?========... ні, якщо будуть платити всі і по принципу - "більше заробляєш - більше сплачуєш"!- наприклад-... заробляєте до 10тис. грн - сплачуєте 5% податку...- заробляєте до 20тис.грн - 10%- до 40тис. - 20%- до 80тис. - 30%- і т. д. )========- до Х тис - 100%. Чому дорівнює Х?Тут уж точно після 20-25% податків буде повне бажання зайти в тінь і ніколи з неї не виходити.Ще якби можна було б дочекатися якоїсь віддачі від держави, коли беруть вище 20-25%. А так взагалі немає сенсу.Я раніше теж був за ідею що потрібно платити всі податки і всім без винятку.Але коли я не бачу особливих результатів - виникає логічне питання - а навіщо?==========1) - до Х тис. - 50% максимум!2) - а ніііііі - за тінь тоді братись жостко/жорстоко і з конфіскацією всього нажитого(прихованого) "ніпосільним трудом"! :mrg- тож - чесно сплачуєте - ніхто вас не чіпає, а навпаки, дає частково плюшки..... типу "безкоштовну" медицину і НОРМАЛЬНУ пенсію :mrg: - наприклад, від 5 до 10тис.(при теперішньому курсі 25) - і залежно від розміру вашої зарплати за останні 10р. перед виходом на пенсію...==========Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:30Василь-Рівне написав:Долярчик написав:тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!"Допомагати ідіотам і невігласам які завдяки брехні дорвалися до влади і не знають, що тепер робити? А може прийдемо в операційну до хірурга без медичної освіти, якого обрали на виборах 73-х відсотники і будем разом йому допомагати різати нещасного пацієнта, так?Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га?==========... так вибір же був не великий!- або ЧЕСНОГО студента, який вчиться(на ходу) на хірурга і з чистою душею, який СПРАВДІ ХОЧЕ РЯТУВАТИ ЛЮДЯМ ЖИТТЯ!!!- або напівдосвідченого хірурга, який добряче знає, як розкрадати непомітно ліки/інструмент/апаратуру(хірургічну) і йому зовсім пох чи вижеве пацієнт, чи ні!- ну, і кого ж тут було вибрати?