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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2509251025112512>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:16

  centurionus написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Зе наміри благії...але як з цього болота вибратися в якому ми борсаємося?
Чесно скажем - схемимо і будем схемити. Ні?
Виживе жирніший. Так?

Складного нічого немає, якщо є елементарний досвід управління та воля. Підручники продивитися ще можна: "Теорія держави та права" та "Політекономія". Не треба бути "доцентом", "доктором грантоїдства" і т.і. Лукашенко - приклад. Комсомол, чотири роки армії, "бріфінги" з доярками та робітниками - весь секрет успіху керівника. Сформулював та поставив задачу, перевірив виконання, заохотив або покарав показово. Крапка.
Покарання - необхідний елемент. Без остраху ніхто з бюрократів не працюватиме ефективно.

Я бы добавил Экономикс в первую очередь в список литературы. А то мы лишимся, если останутся шоколадные экономисты, даже без намеков на собственную промышленность.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Без Британії ЄС буде дуже зле, це факт. Але брекзіт - це не гра Берліну, а гра Вашингтону. І все б давно закінчилося і переформатувалося, якби не Трамп. А так, Лондон задумався і розпочав гру не по сценарію. Та що Лондон, Ердоган насмілився вижати максимум з некомпетентності і неврівноваженості діючого господаря Білого Дому.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:33

  orest написав:Та що Лондон, Ердоган насмілився вижати максимум з некомпетентності і неврівноваженості діючого господаря Білого Дому.

есть иное мнение, из-за поребрика:
Перед поездкой в Сочи Эрдоган сделал любопытное заявление, которое должно вызвать крайнюю степень "озабоченности" у российских партнеров. Тезисно его заявление выглядит так (цитирую по одному из профильных телеграм-каналов):
"- После нашей встречи с Путиным, думаю, в регионе целиком воцарится мир.
- Особенность нашего соглашения с США в том, что наши силы безопасности не покинут территорию.
- Безопасная зона будет состоять из территории глубиной в 32 километра и длиной 444 километра."
Фактически Эрдоган ставит граничное условие контроля всей приграничной зоны, без малейших разрывов. 444 километра - это вся граница от Евфрата до Тигра. А значит, на данном этапе цель Эрдогана определена предельно жестко - ни сантиметра границы Асаду. Возможно, это переговорная позиция, которая может торговаться, а может - предельное условие, "красная черта". Что тоже возможно, если об этом достигнута договоренность на переговорах с Пенсом и Помпео.

Только пропаганда может весело троллить американцев по поводу их "бегства" из Сирии. В реальности никто никуда, понятно, не уходит, Штаты остаются везде, куда они пришли, меняется лишь формат присутствия.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

- формула чесності" ©®™ч. 2
Alex2007 написав:
Долярчик написав:
Квесторе_поверніться написав:
Долярчик, при любому виборі люди розчаровуються з часом.
Ось Ви, наприклад, які податки платите?
Якщо будете платити більше не розчаруєтесь в Зе?
========
... ні, якщо будуть платити всі і по принципу - "більше заробляєш - більше сплачуєш"!
- наприклад-
... заробляєте до 10тис. грн - сплачуєте 5% податку...
- заробляєте до 20тис.грн - 10%
- до 40тис. - 20%
- до 80тис. - 30%
- і т. д. )

========
- до Х тис - 100%. Чому дорівнює Х? :mrgreen:

Тут уж точно після 20-25% податків буде повне бажання зайти в тінь і ніколи з неї не виходити.
Ще якби можна було б дочекатися якоїсь віддачі від держави, коли беруть вище 20-25%. А так взагалі немає сенсу.

Я раніше теж був за ідею що потрібно платити всі податки і всім без винятку.
Але коли я не бачу особливих результатів - виникає логічне питання - а навіщо?
==========

1) - до Х тис. - 50% максимум! :mrgreen:
2) - а ніііііі - за тінь тоді братись жостко/жорстоко і з конфіскацією всього нажитого(прихованого) "ніпосільним трудом"! :mrg
- тож - чесно сплачуєте - ніхто вас не чіпає, а навпаки, дає частково плюшки..... типу "безкоштовну" медицину і НОРМАЛЬНУ пенсію :mrg: - наприклад, від 5 до 10тис.(при теперішньому курсі 25) - і залежно від розміру вашої зарплати за останні 10р. перед виходом на пенсію... :idea:
==========

Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:30
Василь-Рівне написав:
Долярчик написав:
тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!"

Допомагати ідіотам і невігласам які завдяки брехні дорвалися до влади і не знають, що тепер робити? А може прийдемо в операційну до хірурга без медичної освіти, якого обрали на виборах 73-х відсотники і будем разом йому допомагати різати нещасного пацієнта, так? :mrgreen: Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га? :evil:
==========
... так вибір же був не великий!
- або ЧЕСНОГО студента, який вчиться(на ходу) на хірурга і з чистою душею, який СПРАВДІ ХОЧЕ РЯТУВАТИ ЛЮДЯМ ЖИТТЯ!!!
- або напівдосвідченого хірурга, який добряче знає, як розкрадати непомітно ліки/інструмент/апаратуру(хірургічну) і йому зовсім пох чи вижеве пацієнт, чи ні!

- ну, і кого ж тут було вибрати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... чого мої пости труть?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... чому я не можу дати відповідь на питання до мене?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... чого інших офтоп висить, а труть лише мої відповіді???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... копійніть хтось і прокоментуйте мою відповідь!
-вибачте, що там все в купі...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:44

Долярчик, Ви троха лукавите. Ці всі якщо всі будуть то і я буду.
Якщо справедливі податки будуть і тому подібне.
РОзпочинати слід з себе.
Чесно признайтесь - працюєте в тіні? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:46

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!"

Допомагати ідіотам і невігласам які завдяки брехні дорвалися до влади і не знають, що тепер робити? А може прийдемо в операційну до хірурга без медичної освіти, якого обрали на виборах 73-х відсотники і будем разом йому допомагати різати нещасного пацієнта, так? :mrgreen: Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га? :evil:

... чому оце має висіти(не труть) - а мою відповідь - зразу стирають?!!!!


==========
... так вибір же був не великий!
- або ЧЕСНОГО студента, який вчиться(на ходу) на хірурга і з чистою душею, який СПРАВДІ ХОЧЕ РЯТУВАТИ ЛЮДЯМ ЖИТТЯ!!!
- або напівдосвідченого хірурга, який добряче знає, як розкрадати непомітно ліки/інструмент/апаратуру(хірургічну) і йому зовсім пох чи вижеве пацієнт, чи ні!

- ну, і кого ж тут було вибрати? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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