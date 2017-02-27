- формула чесності" ©®™ч. 2
Alex2007 написав:
Долярчик написав:
Квесторе_поверніться написав:
Долярчик, при любому виборі люди розчаровуються з часом.
Ось Ви, наприклад, які податки платите?
Якщо будете платити більше не розчаруєтесь в Зе?
========
... ні, якщо будуть платити всі і по принципу - "більше заробляєш - більше сплачуєш"!
- наприклад-
... заробляєте до 10тис. грн - сплачуєте 5% податку...
- заробляєте до 20тис.грн - 10%
- до 40тис. - 20%
- до 80тис. - 30%
- і т. д. )
========
- до Х тис - 100%. Чому дорівнює Х?
Тут уж точно після 20-25% податків буде повне бажання зайти в тінь і ніколи з неї не виходити.
Ще якби можна було б дочекатися якоїсь віддачі від держави, коли беруть вище 20-25%. А так взагалі немає сенсу.
Я раніше теж був за ідею що потрібно платити всі податки і всім без винятку.
Але коли я не бачу особливих результатів - виникає логічне питання - а навіщо?
==========
1) - до Х тис. - 50% максимум!
2) - а ніііііі - за тінь тоді братись жостко/жорстоко і з конфіскацією всього нажитого(прихованого) "ніпосільним трудом"! :mrg
- тож - чесно сплачуєте - ніхто вас не чіпає, а навпаки, дає частково плюшки..... типу "безкоштовну" медицину і НОРМАЛЬНУ пенсію :mrg: - наприклад, від 5 до 10тис.(при теперішньому курсі 25) - і залежно від розміру вашої зарплати за останні 10р. перед виходом на пенсію...
==========
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:30
Василь-Рівне написав:
Долярчик написав:
тож, не тільки треба критикувати Зе-команду, а й допомагати їм "робити їх разом!"
Допомагати ідіотам і невігласам які завдяки брехні дорвалися до влади і не знають, що тепер робити? А може прийдемо в операційну до хірурга без медичної освіти, якого обрали на виборах 73-х відсотники і будем разом йому допомагати різати нещасного пацієнта, так?
Чи може все ж таки в операційну потрібно було впустити фахівця, а не гумориста-офшорника разом з лузером в економіці любителем сальси? Га?
==========
... так вибір же був не великий!
- або ЧЕСНОГО студента, який вчиться(на ходу) на хірурга і з чистою душею, який СПРАВДІ ХОЧЕ РЯТУВАТИ ЛЮДЯМ ЖИТТЯ!!!
- або напівдосвідченого хірурга, який добряче знає, як розкрадати непомітно ліки/інструмент/апаратуру(хірургічну) і йому зовсім пох чи вижеве пацієнт, чи ні!
- ну, і кого ж тут було вибрати?