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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:46
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, Ви троха лукавите. Ці всі якщо всі будуть то і я буду.
Якщо справедливі податки будуть і тому подібне.
РОзпочинати слід з себе.
Чесно признайтесь - працюєте в тіні?
ні
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 19 жов, 2019 17:47
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, Ви троха лукавите. Ці всі якщо всі будуть то і я буду.
Якщо справедливі податки будуть і тому подібне.
РОзпочинати слід з себе.
Чесно признайтесь - працюєте в тіні?
ні
ФОПите?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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