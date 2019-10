Додано: Суб 19 жов, 2019 18:10

budivelnik написав: Квесторе_поверніться написав: На єдиному ,платить 1500 грн в місяць за все і вважає себе обділеним бо всього на одну квартиру з ремонтом зібрав за 8 років( якийсь 1 млн грн +_ 500 000....

цікаво за 5 років Зекоманди, хоть на 1/2 кавалірки нашкребе цікаво за 5 років Зекоманди, хоть на 1/2 кавалірки нашкребе

