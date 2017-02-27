ні
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:46
ні
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:47
ФОПите?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 жов, 2019 17:51
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:01
На єдиному ,платить 1500 грн в місяць за все і вважає себе обділеним бо всього на одну квартиру з ремонтом зібрав за 8 років( якийсь 1 млн грн +_ 500 000....
От якби він за цей самий час платив по 150 а зібрав на три... от тоді б він був радий... хоча знаючи подібних індивідив-думаю що все одно б плакався.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:10
цікаво за 5 років Зекоманди, хоть на 1/2 кавалірки нашкребе
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:17
... так!
- та й скільки там того податку.... - що 1 а що 2 група - копійки!
- а от ЄСВ - трохи напрягає... - але нічо, - сплачую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... та ніхто вже давно не плаче!
- "кінець епохи зубожіння!"©
.... і, за рахунок того, що роблю(вже дозавершую) свій ремонт власними(і татовими) руками - зекономив купу грошей!
(по скромним підрахуям - на весну маю мати на пів кавалірки! - як каже Флай)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
5 лет пролетять очень быстро - уже одного года почти нет. На следующих выборах кого выберут? Например, когда в магазине тебе хотят выпарить шмотку, показывают полное г-но чтобы на его фоне, остальное выглядело конфетой. Может в этом и есть суть происходящего?
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Контрабасом торгуєте?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:59
Долярчик
Начни с себя, заплати все налоги.
И только потом пиши о том, как другие должны платить налоги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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