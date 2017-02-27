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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2510251125122513

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alexop написав:С каких тогда финансов должна существовать медицина, образование, полиция и т.д.?


Так в том то и дело что государство конкретно на эти сферы, с к-рыми человек встречается каждый день, и финансируются по остаточному принципу. Хотя по главному закону та же медицина, образование у нас пока бесплатны.
От правоохранительных органов тоже правды не сильно дождешься....
С выделением денег на армию - тоже уверен, что при всех попередникАХ деньги пилились так что майка заворачивалась. При нынешних не знаю, пока скандалов вроде не было - но думаю что опять не все деньги доходят до реального назначения.
Куча денег уходит на отдачу долгов, к-рые не до конца понятно зачем нужно было брать попередниками (почему кстати нынешняя схема с замещением долларовых долгов ОВГЗ и сопуствующим укреплением нацвалюты, не была запущена года 2-3 назад - всё ж просто :) )
Государственный аппарат - тоже не фонтан.
Когда видишь как жиреют и наглеют чиновники - это еще больше бесит. И т.д.
Вот так всё вместе и приводит к таким мыслям.

Сама система налогообложения настолько мутная, что прикопаться можно почти к чему угодно. Вместо того чтоб упростить всё.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 19 жов, 2019 19:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Квесторе_поверніться написав:Василь-Рівне, кажіть шо робить?

Легше сказати що не робити. Коли я, будучі співвласником і заступником директора фірми на якій працювало 150 осіб пахав так, що ледве пересував кінцівки під кінець робочого дня, а дебіли експедитори ше й серед ночі телефонували - мені надзвичайно важко уявити як можна протягом 14-ти годин влаштовувати муторне шоу з поїдання піцци замість того щоб напружено працювати, коли в твоєму підпорядкуванні знаходиться 30-38 мільйонів душ країни яка знаходиться в стані гібридної війни з другою армією світу! Ну от як? Я не розумію, мене 150 осіб виснажували повністю, а йому десятки мільйонів і по барабану, точніше чимось по клавішах роялю. Ну от як? :shock:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 19 жов, 2019 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Квесторе_поверніться написав:Контрабасом торгуєте

... я там вище писав, що десь 30% а може і більше в мене контрабасу.... - а по іншому - ніяк, бо у сусідніх магазинах/конкурентах - теж саме....
- тому, або закриватись, бо ціною не виїду, відносно конкурентів, або брати те саме...
(та й ті всі 7-8 гуртівні, які "обслуговують" всі львівські магазини/торг. точки і область.... - і мене "отоварюють"..... - тобто, у всіх -" все з однієї бочки"! )
  pesikot написав:Начни с себя, заплати все налоги.
И только потом пиши о том, как другие должны платить налоги

... так я і сплачую все:
- ЄП
- ЄСВ
.... ну і оренду(з неї місту теж йде %)
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 19 жов, 2019 19:11, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:... так!
- та й скільки там того податку.... - що 1 а що 2 група - копійки!
- а от ЄСВ - трохи напрягає... - але нічо, - сплачую!

Контрабасом торгуєте?


Откуда Долярчик может знать торгует ли он контрабасом или нет. Ему уж точно об этом не говорят. А определить по велосипедной шестеренке уплату таможенных платежей невозможно, тем более при наличии только товарной накладной.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Откуда Долярчик может знать торгует ли он контрабасом или нет. Ему уж точно об этом не говорят.

.... я колись не брав до уваги, але.... на багатьох коробках того, чи іншого товару, де гарно і яскраво пише фірма і т. п. - немає штрих коду і де виготовлено!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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