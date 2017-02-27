Додано: Суб 19 жов, 2019 19:34

Долярчик написав: freeze написав: Откуда Долярчик может знать торгует ли он контрабасом или нет. Ему уж точно об этом не говорят. Откуда Долярчик может знать торгует ли он контрабасом или нет. Ему уж точно об этом не говорят.

.... я колись не брав до уваги, але.... на багатьох коробках того, чи іншого товару, де гарно і яскраво пише фірма і т. п. - немає штрих коду і де виготовлено! .... я колись не брав до уваги, але.... на багатьох коробках того, чи іншого товару, де гарно і яскраво пише фірма і т. п. - немає штрих коду і де виготовлено!

Если нет штрих кода и страны изготовления, то это возможно не контрабанда, а производства на Малой Арнаутской. На уважаемой себя контрабанде завсегда штрих код есть.Кстати случай из моей жизни.Где то в конце 90-х на таможне приняли приказ, что растомаживать будут товар только со штрих кодом.Как раз приехал эмиратовский араб, золотая молодежь, говорим ему так мол и так, давай штрих коды на коробках печатай, иначе таможня не пропустит.Он говорит - какой такой штрих код, не понимай, тут одеколон стоял Christian Dior, даем ему, вот видишь тут штрих код напечатан, вот без этого теперь нельзя понял? Сказал, что понял.Приходят несколько контейнеров через пару месяцев, открываем их с таможней, и ипать колотить - все застыли с открытыми ртами, на всех коробках с самыми разными электротоварами крупными буквами надпись Christian Dior и штрих код этого одеколона.Пришлось бумагу в таможню срочно нести, что надпись ошибочно нанесена, и срочно печатать наклейки со штрих кодом и клеить их на все коробочки, тысяч десять штук, и все равно какой то штраф содрали.