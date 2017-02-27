orest написав:Та що Лондон, Ердоган насмілився вижати максимум з некомпетентності і неврівноваженості діючого господаря Білого Дому.
есть иное мнение, из-за поребрика:
Перед поездкой в Сочи Эрдоган сделал любопытное заявление, которое должно вызвать крайнюю степень "озабоченности" у российских партнеров. Тезисно его заявление выглядит так (цитирую по одному из профильных телеграм-каналов): "- После нашей встречи с Путиным, думаю, в регионе целиком воцарится мир. - Особенность нашего соглашения с США в том, что наши силы безопасности не покинут территорию. - Безопасная зона будет состоять из территории глубиной в 32 километра и длиной 444 километра." Фактически Эрдоган ставит граничное условие контроля всей приграничной зоны, без малейших разрывов. 444 километра - это вся граница от Евфрата до Тигра. А значит, на данном этапе цель Эрдогана определена предельно жестко - ни сантиметра границы Асаду. Возможно, это переговорная позиция, которая может торговаться, а может - предельное условие, "красная черта". Что тоже возможно, если об этом достигнута договоренность на переговорах с Пенсом и Помпео.
Только пропаганда может весело троллить американцев по поводу их "бегства" из Сирии. В реальности никто никуда, понятно, не уходит, Штаты остаются везде, куда они пришли, меняется лишь формат присутствия.
Побачимо, що вони напишуть після його відльоту (як на мене, ще й приліт під питанням). Але для євро-власників тут важливіше вартість євро наступного тижня... SILVER_UA Для початку гляньте куди і як вони рухалися в дні, коли винкла надія, що сьогодні все вирішиться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
freeze написав:Откуда Долярчик может знать торгует ли он контрабасом или нет. Ему уж точно об этом не говорят.
.... я колись не брав до уваги, але.... на багатьох коробках того, чи іншого товару, де гарно і яскраво пише фірма і т. п. - немає штрих коду і де виготовлено!
Если нет штрих кода и страны изготовления, то это возможно не контрабанда, а производства на Малой Арнаутской. На уважаемой себя контрабанде завсегда штрих код есть.
Кстати случай из моей жизни. Где то в конце 90-х на таможне приняли приказ, что растомаживать будут товар только со штрих кодом. Как раз приехал эмиратовский араб, золотая молодежь, говорим ему так мол и так, давай штрих коды на коробках печатай, иначе таможня не пропустит. Он говорит - какой такой штрих код, не понимай, тут одеколон стоял Christian Dior, даем ему, вот видишь тут штрих код напечатан, вот без этого теперь нельзя понял? Сказал, что понял.
Приходят несколько контейнеров через пару месяцев, открываем их с таможней, и ипать колотить - все застыли с открытыми ртами, на всех коробках с самыми разными электротоварами крупными буквами надпись Christian Dior и штрих код этого одеколона. Пришлось бумагу в таможню срочно нести, что надпись ошибочно нанесена, и срочно печатать наклейки со штрих кодом и клеить их на все коробочки, тысяч десять штук, и все равно какой то штраф содрали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
orest написав:SILVER_UA Для початку гляньте куди і як вони рухалися в дні, коли винкла надія, що сьогодні все вирішиться...
честно говоря я не всегда тебя понимаю. Конечно же я наблюдаю как евро с 1,09 поднялся к 1,17. Но четкого понимания сразу же вернется оно к тому же уровню, что было или будет пока топтаться на месте у меня нет.
Libo написав:Мне нравится, что вы не любите власть. Власть надо ненавидеть любую. Бузить, поднимать восстания. Тогда она будет вас бояться и прислушиваться. Тем более власть Зеленого. Урка вас Беркутом, Порох просто нах вас посылал, а этот пока переживает, прислушивается и идет навстречу. Но совесть надо иметь. А то вы хотите жить как в Европе, а ведете себя как в Африке.
Повышение стоимости проезда в метро на 1 гривну привело к массовым беспорядкам в Чили. https://fakty.ua/321706-povyshenie-stoi ... foto-video НаGooglить что-то кроме подбрасывания трусов и всеобщего мычания в локальном резервариуме не удастся. Ну разве что, если профинансируют.